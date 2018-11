Beyoncés søster spiller på fynsk festival

Solange er et navn, vi har drømt om at få på plakaten i hele festivalens levetid. Ulrik Ørum-Petersen, musikprogramchef og direktør for Heartland

R&B-sangerinden Solange bliver frontfigur på Heartland 2019. Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Solange er blandt andet kendt for numre som Cranes in the Sky og Don't Touch My Hair. Og så er hun superstjernens Beyoncés lillesøster.

Den amerikanske R&B-stjerne Solange gæster for første gang en fynsk festival, og det er kun tredje gang, at Solange skal optræde på dansk jord. Senest var ved Roskilde Festival i 2017.

Derfor glæder arrangøren af Heartland sig over, at R&B-stjernen gæster Egeskov til foråret.

- Solange er et navn, vi har drømt om at få på plakaten i hele festivalens levetid. Hun er både en kæmpe kunstnerisk begavelse og en gudsbenådet performer, der har forstået at forene det eksperimenterende med det populærkulturelle på en måde, der har gjort hende til et internationalt ikon, siger siger musikprogramchef og direktør for Heartland, Ulrik Ørum-Petersen i pressemeddelelsen.

Den amerikanske sangerinde tager til Heartland Festival med et helt nyt album. Ifølge Heartland er det nye album et af de mest skelsættende i nyere amerikansk musikhistorie.

Det skyldes, at albummet behandler emner som sort feminisme, raceulighed og et generelt opråb til gavn for de mest undertrykte og oversete grupper i det amerikanske samfund.

Anmeldere faldt i svime over Solange

Ved sin seneste optæden på dansk jord høstede Solange store roser fra anmelderne. Både Politiken, Berlingske, GAFFA og Soundvenue kvitterede med de topkarakter ord som ”uforglemmelig”, ”magtdemonstration” og ”ren wellness for sjælen”, mens Informations anmelder udråbte koncerten til at være ”et nyt kapitel i verdens historie”.

- At hun ovenikøbet har annonceret et nyt album, der udkommer i god tid inden hendes optræden på Egeskov, gør os kun endnu mere stolte over, at hun har valgt os til sin eneste danske optræden til sommer, siger Ulrik Ørum-Petersen.

Tidligere på efteråret kunne Heartland præsentere den prisvindende forfatter Jonathan Franzen som første hovednavn på Heartland 2019.

Hvis man vil høre Solange kan man købe en partoutbillet med adgang til festivalens tre dage står i 1.950 kroner. Det er i øjeblikket ikke muligt at købe billetter til specifikke dage ved den fynske festival.