Assens svinger sparekniven: Bibliotekerne slipper billigere end frygtet

Det der er blevet kaldt en "massakre" på bibliotekerne i Assens Kommune blev lørdag aflyst, da 25 ud af byrådets 29 medlemmer blev enige om budgettet for årene 2020 til 2023.

På forhånd var det frygtet, at byrådet ville følge en konsulentrapport fra revisionsfirmaet BDO. Rapporten pegede på at nedlægge halvdelen eller flere af kommunens seks biblioteker.

Fulgte byrådet BDO-konsulenterne ville tre af fire bibliotikarer i værste fald forsvinde.

Læs også Budgettet på plads: Assens Kommune skal spare 37,5 millioner

I budgetaftalen fremgår det, at der vil ske reduceringer på biblioteketsområdet, hvor der skal findes besparelser for to millioner kroner.

Der vil ikke blive lukket biblioteker, hvilket vil sige at Assens Kommune minimum frem til og med 2023 fortsat vil have seks biblioteker.

Til gengæld vil der blive kigget på bemandingen.

- Vores bilbioteksvæsen består af 19 årsværk. De 6,5 er bemanding i åbningstiden, så der er omkring 12 årsværk der laver andre ting. Det er kulturelle aktiviteter og ledelse, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

De står bag Bag aftalen om budgettet for Assens Kommune i årene 2020 til 2023 står Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten står uden for aftalen. Se mere

Borgmesteren forklarer, at der således vil blive kigget på kulturelle funktioner som bibliotekernes samarbejde med skoler og andre kulturinstitutioner.

Ifølge Søren Steen Andersen fylder lederfunktionerne 3,5 årsværk af de i alt 19 årsværk. Det vil der også blive kigget på, siger borgmesteren.

Kolleger sat i spil

Ifølge Heidi Mørch, tillidsrepræsentant for bibliotikarerne, er der officielt tre ledere i biblioteksvæsnet i Assens Kommne: Én overordnet leder, én der står for drift og personale samt en leder der står for udvikling og samtidig er leder af kulturinstitutionen Industrien i Aarup.

Dertil kommer fem HK'ere. De resterende 11 er bibliotikarer.

- Der er stort set ingen steder i hele landet, hvor så få bibliotikarer betjener så mange afdelinger, siger Heidi Mørch, og frygter at nedskæringerne vil fjerne kulturen fra bilbliotekerne og den fri adgang til oplysninger.

Heidi Mørch har endnu ikke andet end fem linjer fra aftaleteksten, at forholde sig til, men vil mandag morgen tage kontakt til Bibliokarforbundet og søge råd og vejledning om situationen.

Hun forventer desuden at få en udmelding fra kommuen om, hvordan besparelsen vil blive udmøntet. Men hun frygter, at der vil ske fyringer.

- Og det vil formentlig være en stor procentdel af biblioteksmedarbejderne, der vil miste der jobbet, siger hun.

I Assens Kommune er der biblioteker i Aarup, Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup Stationsby og Vissenbjerg.

Læs også Efter konkurs: Åbne sår i Haarby skal endelig lukkes