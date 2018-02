Bil og krop smadret - nu går han Fyn rundt på krykker

Frank Sørensen var afhængig af rollator efter trafikulykke. Ved hjælp af brugte bøger har han trænet både ben og vilje til at gå Fyn rundt.

Lyden af krykkerne, der rammer asfalten, bryder stilheden på landevejen nord for Svendborg.

- Når jeg er ude at gå, sætter jeg hjernen i frigear og lader benene løbe deres egen vej, siger Frank Sørensen.

For ham er gåturene med krykkerne blevet en vigtig brik i hverdagen.

- Jeg er blevet mere glad af det, siger han.

Frank Sørensen havde ellers fået at vide efter en trafikulykke, at han ikke ville komme til at gå normalt igen. Rollatoren var udpeget som fast følgesvend.

Der var isslag på vejen, og da den dengang 22-årige Frank Sørensen en vinterdag i 2004 foretog en overhaling, blev hans røde Fiat sendt over i modsatte vejbane. Den kolliderede med en anden bil og endte i grøften med hjulene i vejret.

Sådan så Frank Sørensens bil ud efter ulykken i 2004. Foto: Privatfoto

Frank Sørensen kan ikke selv huske noget fra ulykken. Men han kan huske skaderne i kroppen.

- Passagersædet ramte mig i siden og brækkede alt, hvad der sad dér. Lungen klappede sammen, jeg fik en revne i leveren, og urinvejene blev skubbet. Der fik jeg at vide, at jeg ikke skulle regne med at komme til at gå normalt igen, fortæller Frank Sørensen.

Når Frank er nået til at kunne gå lange distancer, kun støttet af sine krykker, er det naturligvis en følge af god genoptræning, men det havde ikke kunnet lade sig gøre uden viljen. Den havde han også mistet i ulykken.

Resultatet var en sløv Frank Sørensen, der ikke kunne se idéen med at bevæge sig ud af hoveddøren. Han var tilkendt førtidspension og havde svært ved at finde mening i hverdagen.

- Jeg fik meget dårlige vaner. Sad for meget foran computeren. En gang imellem kiggede jeg lige ud af vinduet og kunne se solen stå op. Så var det tid til at komme i seng. Der fik jeg lavet meget om på nat og dag, fordi jeg sad der hele tiden, fortæller han.

Brugte bøger blev vendepunkt

Men en dag trådte Frank ind ad døren som frivillig til en genbrugsbutik ved navn 'Genbrugskontakten' i Svendborg. Og der mødte han krav og daglige gøremål fra de andre ansatte.

- Du kan ikke sætte en kogebog sammen med en gammel historiebog, siger den frivillige butiksleder Inge Dystrup Bøger til Frank.

Frivillig leder af Genbrugskontakten sammen med Frank Sørensen. Foto: Flemming Ellegaard

Frank Sørensen har fået ansvaret for at sortere og udstille de brugte bøger, der bliver indleveret til butikken. Men idet han viser tv-holdet rundt i butikken, bliver det tydeligt, at der bliver stillet krav til ham.

Butikslederen viser Frank Sørensen, at bøgerne på udstillingshylderne skal stå ved siden af andre beslægtede bøger. For eksempel kogebøger ved siden af kogebøger. Og Frank Sørensen må stå fast for at argumentere for sine holdninger.

- Jamen, det er nogle fine bøger, indvender han.

Men det argument er ikke godt nok. Der skal findes andre bøger til udstillingshylden. Og på den måde har Frank Sørensen gennem årene fået trænet både sine ben og sin kampgejst i genbrugsbutikken.

- Der er plads til alle. For eksempel Frank. Da han kom, var det med rollator. Nu går han på krykker og Fyn rundt, siger Inge Dystrup Bøger.

Genbrugskontakten bliver drevet af organisationen Kontakt Mellem Mennesker, der har til formål at skabe meningsfyldte sociale projekter.

Gry Marcussen er PR- og formidlingsmedarbejder ved Kontakt Mellem Mennesker Foto: Flemming Ellegaard

- Det betyder, at de har en hverdag at stå op til et fællesskab at være en del af. De penge, der tjenes ind, går til lokale projekter i Kontakt Mellem Mennesker, og derfor gør de en forskel ved at dukke op her hver dag, siger Gry Marcussen, der er PR- og formidlingsmedarbejder ved Kontakt Mellem Mennesker.

Gennem arbejdet med de brugte bøger i butikken har Frank Sørensen fået mere lyst til udfordringer i hverdagen.

Ud på landevejen

I 2017 gik han Bornholm Rundt med sine krykker, et motionsarrangement, som han var en del af som barn. Og nu er han blevet klar til at udsætte krykkerne og benene for endnu mere udfordring.

- Så begyndte jeg at gå lidt længere ture. Jeg står tidligt op om morgenen, og så i stedet for at gå de 800 meter til arbejdet, går jeg en tur på fem kilometer, siger han.

I projektet Fyn Rundt tager Frank Sørensen én etape ad gangen og bussen tilbage til Svendborg.

Vandreturene giver belønning til både ben og hoved.

- Jeg har en hjerneskade, der giver kaos oppe i hovedet. Så er der gerne 10-15 tanker på én gang. Det kan være svært at holde styr på. Men når jeg så går på vejene, så behøver jeg ikke holde fast i bare én tanke. Så kan det hele bare være frit, siger Frank Sørensen.

Skridt for skridt bliver Fyn gået rundt. Men en dag er den udfodring også overstået.

- Så skal jeg jo have fundet på en anden tosset idé, siger han med et grin.

Frank Sørensen forventer at være færdig med sin vandring rundt om Fyn midt i maj.