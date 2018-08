Bilbrand på Storebæltsbroen slukket: Kø afviklet

Den bilbrand der tirsdag morgen lukkede ét spor på Storebæltsbroen er slukket.

Ved 09.30-tiden tirsdag var der helt ryddet op efter en bilbrand på Storebæltsbroen.

Branden opstod lidt før klokken 09.00, hvor Fyns Politi på Twitter skrev, at ét spor på Storebæltsbroen var lukket på grund af bilbranden. Branden betød, at der var kø i østlig retning for at krydse bæltet.

Kort efter klokken 09.00 meddelte Fyns Politi, at bilbranden var slukket og at køen er afviklet.

Der skete desuden ingen personskade.

Helt præcist, hvordan branden opstod vides ikke, men det er formentlig noget teknik, som er kortsluttet. I hvertfald fortæller Fyns Politi, at flere lamper begyndte at lyse i bilens instrumentbord, inden der begyndte at komme røg op fra hjelmen.

Storebæltsbroen i østlig retning atter farbar. Ingen personskade. Ingen kø. Oprydning slut #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 21, 2018

Storebæltsbro østlig retning. Ilden slukket. Ingen kø. Fortsat redning på stedet. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 21, 2018