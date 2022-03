Ni biler fundet på bunden af Odense Havn

- Selvfølgelig ligger der noget, men vi havde ikke forventet, at der skulle ligge så meget. Derfor tager vi dem op, fortæller afdelingsleder i Odense Havn Niels Kiersgaard.

1.000 kilo skrot

Bunden af Odense Havn scannes løbende for at sikre, at vanddybden er korrekt, og det var under en rutinescanning af søopmålingsfirmaet SensorSurvey, at de ni biler blev fundet.

- Vi fjerner dem som en del af vores vedligehold af sejlløbet. Vi har skønnet, at det var tid til at fjerne bilerne nu, siger Niels Kiersgaard og understreger, at indløbet har været sikkert at sejle i selv med bilerne på bunden.