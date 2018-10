Endnu et vejarbejde: Biler i begge retninger deler side

Nu starter endnu en etape af arbejdet med Odense Letbane, og det kommer til at betyde noget for bilister, cyklister og fodgængere, der normalt benytter sig af Rismarksvej nord for Rugårdsvej.

Det oplyser Odense Letbane.

Fra tirsdag den 30. oktober og resten af året skal der laves entreprenørarbejde på Rismarksvej på strækningen over for Tarup Center. Det kommer til at betyde, at trafikken i den østlige side af Rismarksvej flytter over i den vestlige vejside.

Bilerne vil altså komme til at skulle dele køre i begge retninger i den vestlige del af Rismarksvej frem til nytår.

Bytter rundt efter nytår

Efter nytår bytter det rundt, og al trafikken kommer over i den østlige del af vejen i stedet for.

Og fynboerne skal derfor ikke tro, at anlægsarbejdet er færdigt inden for de næste par måneder.

Der skal blandt andet laves ny afvanding, cykelsti, fortov og helleanlæg i forbindelse med omlægningen af trafikken.

Ikke det eneste

Omlægningen af trafikken på Rismarksvej nord for Rugårdsvej er ikke det eneste sted, hvor bilisterne og andre trafikanter skal tænke sig en ekstra gang om, fordi det ikke er, som det plejer.

Højstrupvej i Odense er nemlig for nyligt blevet spærret i krydset ved Rismarksvej, og spærringen fortsætter året ud.

Under arbejdet er det ikke muligt at køre til og fra Højstrupvej. Nærmeste omkørsel er via Bystævnevej og Møllemarksvej.

Derudover er også Rødegårdsvej ved Nyborgvej spærret lidt endnu, hvor bilister, der skal ind til Rødegårdsvej, kan køre via Reventlowsvej, hvor ensretningen af Rødegårdsvej midlertidigt bliver ophævet.