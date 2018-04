To biler i færdselsuheld: Den ene bilist var spirituspåvirket

Lørdag kører to biler sammen i Faaborg. Den ene kørte for stærkt og var påvirket af spiritus.

Lørdag omkring klokken ti minutter i to kører to biler sammen på Assensvej i Faaborg.

Det oplyser Fyns Politis vagtchef Steen Nyland.

- Der kommer en bil fra hver side. De kører rundt i en kurve. Den ene har for høj hastighed og kommer over i den modkørende vejbane, fortæller vagtchefen til TV 2/ Fyn og fortsætter:

- De to biler snitter hinanden og ender begge i grøften.

Bilen, der kørte for stærkt, ruller efter at være endt i grøften rundt nogle gange, og ender til sidst med at komme op af grøften igen.

- Det er en mand fra 93, der kører bilen, som kører for stærkt., siger vagtchefen.

Manden, der er fra Sydfyn, bliver sigtet for spirituskørsel.

- Og der var ingen tvivl om, at han havde fået lidt for meget.

Sigtet for spiritus

Den anden bilist er ikke kommet til skade.