To biler påkørt: Ung mand smadrer rundt i lyskryds

En spirituspåvirket 20-årig mand kørte fredag aften galt i et lyskryds i Nyborg.

Promillen var for høj, da en 20-årig mand fredag aften satte sig ind bag rattet i sin bil.

Klokken 22.17 standsede hans tur i lyskrydset ved Strandvejen/Dyrehavevej i Nyborg.

Først påkørte han en trafiktavle i midterrabatten i krydset, inden han mistede herredømmet over bilen og farede ind over fortovet og påkørte to bilers sidespejle og til sidst en trappesten.

Vidner til uheldet ringede til politiet, der kunne anholde den unge mand og sigte ham for spirituskørsel.

