Borgermøde mod p-pladser: Biler skal parkere i skolegård

Bestyrelsen på Humble Skole, Børnehuset Rævehøj og Dagtilbud Syd er blevet kontaktet af forvaltningen fra Langeland Kommune med anmodning om høringssvar i forbindelse med anlæggelsen af 32 parkeringspladser for hjemmeplejen på skolens legeområde.

Hjemmeplejen får opholdssted i en bygning ved Humble Skole, der tidligere har været brugt af skolen som SFO. Senere har den være bolig for asylansøgere.

Når hjemmeplejen flytter ind i bygningen, bliver der brug for parkeringspladser.

Direktionen i Langeland Kommune traf beslutningen om at omdanne arealet ved skolen til parkeringspladser den 26. juni. Nu der forslaget sendt i høring, inden politikerne skal drøfte det til august.

Bestyrelse er imod

Bestyrelsen på Humble Skole, Børnehuset Rævehøj og Dagtilbud Syd er imod forslaget, og har derfor indkaldt til borgermøde onsdag aften.

- Uanset om du er forældre, bedste eller slet ikke bruger vores skoletilbud i Syd er du med til at støtte os og hjælpe med at få afklaret, hvem der bærer ansvaret for beslutningen. En beslutning bestyrelsen er imod!

Sådan skriver formand for bestyrelsen på Humble Skole, Børnehuset Rævehøj og Dagtilbud Syd, Thit Greve, på Facebook.

- Det jeg frygter, der kommer til at ske, når de anlægger en parkeringsplads i vores skolegård, er at rigtigt mange børn, som ikke kan få lov til at lege, som de plejer. De kan ikke få lov til at køre på mooncars eller bevæge sig så frit, som de plejer, siger Thit Greve.

Hun har derfor sammen med bestyrelsen indkaldt til borgermøde onsdag aften.

- Jeg vi foreslå, at kommunen kikker på deres egne arealer i stedet for. Der er rigeligt med græs rundt om den bygning, som de har valgt til formålet, siger Thit Greve.

Borgermødet foregår klokken 19 i Humble Hallen. TV 2/Fyn er med live fra borgermødet.

Sådan forestiller Langeland Kommune de 32 parkeringspladser placeret ved Humble Skole. Foto: Langeland Kommune

