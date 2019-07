Skænderi om p-plads: Bilist fik flere knytnæveslag i hovedet

En mand og hans kone kom kørende tæt ved Grønnegården i Rudkøbing, hvor parret satte deres bil på en parkeringsplads.

Kort efter blev føreren af bilen tildelt fire-fem knytnæveslag i ansigtet af en anden bilist, der kørte en VW Up. Det oplyser Fyns Politi.

Manden og hans kone kendte ikke gerningsmanden, der overfaldt parret på parkeringspladsen.

Sådan skete overfaldet

Gerningsmanden havde forinden påtalt, at parret i deres bil havde mast sig ind foran for at få en parkeringsplads.

Efterfølgende steg manden ud af parrets bil og sagde, at det ikke var i orden. Som følge deraf blev han overfaldet.

Efter fire-fem slag i ansigtet vurderede mandens kone, der til daglig arbejder som sygeplejerske, at han skulle en tur på skadestuen, oplyser politiet.

Episoden på Langeland skete mandag formiddag klokken 11.41.

Har du set noget i forbindelse med overfaldet, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.