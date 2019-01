50 fynske uheld: Bilister skøjter rundt på sneglatte veje

Mange fynboer stod mandag morgen op til et snedækket landskab. Det har givet problemer for flere i morgentrafikken.

Det oplyser vagtcentralchef Anette Bjørn Juncher ved SOS Dansk Autohjælp til TV 2/Fyn.

- Vi har haft travlt hele vejen rundt her til morgen, oplyser hun.

Hun fortæller, at man allerede klokken 10 har rykket ud til op mod 50 sager. Det er både en blanding af biler, der er kørt galt og som skal bugseres, og så er det til biler, der ikke kan starte efter en frostkold morgen og nat.

Og netop den kolde morgen og snevejret har ifølge Anette Bjørn Juncher været årsag til de glatte veje og mange uheld.

- Det er helt klart, at når vi har haft frostgrader på vejene og så får sne oveni, giver det glatte veje rundt omkring, fortæller vagtcentralchefen.

Hun har ikke overblik over, om der er nogen tilskadekommende ved de mange trafikuheld.

Biler landet på træet

Hos Fyns Politi har man indtil videre været kaldt ud til fem biluheld, der skyldes snefaldet. Det oplyser vagtchef Lars Thede.

- Der har ikke været nogen alvorlige kollisioner, men der har alligevel været et par uheld, vi er rykket ud til, fortæller Lars Thede.

Blandt andet er to biler i Ringe med 11 minutters mellemrum landet på taget efter at være gledet ud på de glatte veje. Desuden er en mandlig bilist på Odensevej i Broby skredet i et sving og ramt et træ.

- Han har muligvis nogle skulderskader, men ikke noget mere alvorligt. Han var selv i stand til at gå derfra, siger vagtchefen ved Fyns Politi.

I to andre uheld var flere biler involveret. På den vestfynske motorvej mellem afkørsel 56 Ejby og 55 Aarup var tre biler involveret i et harmonikasammenstød. Det lukkede i en periode det ene spor i retningen Middelfart til Odense og skabte kø. Den er dog opløst nu.

Også på Farsbøllevej i Søndersø kørte to biler sammen. En bil var på vej ud ad et sving, men mistede herredømmet og drejede rundt. Herefter ramte bilen en modkørende bil.

Selvom der ikke har været alvorlige personskader opfordrer Lars Thede fra Fyns Politi bilisterne til at være opmærksomme.

- Kør efter forholdene. Nogen gange skal man køre langsommere, end man lige forventer, forklarer Lars Thede.

