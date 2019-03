Flere spor og skinner på Fyn: Storebæltbilister betaler gildet

Onsdag formiddag præsenterede regeringen sammen med Dansk Folkeparti en ny aftale, hvor man vil bruge sammenlagt 112,7 milliarder kroner på infrastrukturprojekter rundt i Danmark.

Det kommende årti skal der blandt andet lægges kilometervis af asfalt ud, udvides motorveje og købes toge - og meget af det sker på Fyn.

Men alle de planer for den fynske og danske infrastruktur er bestemt ikke gratis.

Lige nøjagtig den del, den synes jeg ikke er optimal. Broen skal ikke være financieringskilde til de her projekter. Kenneth Muhs, Nyborgs borgmester (V)

Allerede til pressemødet onsdag formiddag gjorde regeringen og DF det klart, hvad der skulle være med til at finansiere de mange projekter.

Og det er blandt andet bilisterne på Storebæltsbroen, indtægter fra salg af parkeringshuse ved Københavns Lufthavn og pengene fra Togfonden, der skal betale de nye infrastrukturprojekter.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil altså tage 7,9 milliarder fra Storebæltsbroens pengepung og udskyde tidspunktet for, hvornår Storebæltsbroen skal være betalt tilbage.

Storebæltsbilister malkes

Glæden er ikke svær at finde blandt de fynske politikere onsdag. Men alligevel er der lidt ærgelse at spore, når man nævner, hvor pengene til den nye aftale egentlig kommer fra.

Da jeg så det, tænkte jeg: Åh nej, nu gjorde de det igen. Nu malker de endnu engang brugerne af broen for otte milliarder. Peter Rahbæk Juel, Odenses borgmester (S)

- Lige nøjagtig den del, den synes jeg ikke er optimal. Broen skal ikke være finansieringskilde til de her projekter. 7,9 milliarder ud af de samlede 112 frem til 2030 vil man tage fra broen, og det er ikke den mest optimale del af den her aftale, udtaler Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V) til TV 2/Fyn.

- Men jeg er rigtig glad for, at der nu kommer nye projekter på kortet. Vi vil gerne have Nyborg på kortet.

Også Odenses borgmester jubler over de mange skinner og flere spor, der kommer til Fyn og rundt om Odense. Men det er ikke uden et men, at han snakker om regeringen og Dansk Folkepartis planer.

- Da jeg så det, tænkte jeg: Åh nej, nu gjorde de det igen. Nu malker de endnu engang brugerne af broen for otte milliarder. Men omvendt er det vigtigste for mig det tredje spor (på motorvejen, red.), så det tager ikke glæden fra mig i dag, siger Peter Rahbæk Juel (S).

Det er nødvendigt

Fynskvalgte Mai Mercado (K) og Konservative har tidligere været meget kritiske over for forslag, der ville hive penge ud af Storebæltsforbindelsen, men alligevel mener hun ikke, at den nye aftale giver problemer for Fyn.

- Det har været en nødvendig finansieringskilde for at få aftalen på plads, siger Mai Mercado og fortsætter:

- Vi har i denne regeringsperiode fået en aftale om, at prisen for at komme over Storebælt bliver reduceret med 25 procent. Og nu har vi også fået sikret et højere fradrag for pendlere, der kører over broen, siger den fynskvalgte børne- og socialminister.