Biljagt endte i jernmast: Forsøgte at køre betjent ned

Først på natten til tirsdag måtte en betjent springe for livet, da en spirituspåvirket 30-årig mand i Odenses indre by forsøgte at stikke af i sin bil. Manden sigtes blandt andet for forsøg på vold mod tjenestemand.

Først på natten til tirsdag var Fyns Politi ude i en såkaldt eftersættelse, hvor en knap 31-årig mand fra Odense i byens indre gader forsøgte at stikke af. Det oplyser vagthavende ved Fyns Politi, Ehm Christensen, til TV 2/Fyn. På de syv minutter - fra 00.17 til 00.24 - jagten foregik, lykkedes det den spirituspåvirkede mand at påkøre to patruljevogne, begå en række færdselsovertrædelser og ikke mindst forsøge, at påkøre en betjent. Læs også Flygtede på knallert: Drenge brød ind hos modelflyveklub Betjenten måtte springe for livet i krydset Rugaardsvej/Fjordgade, men for inden havde politiet jagtet manden på blandt andet Edisonsvej, Tolderlundsvej, Thomas B. Thriges Gade og Ejlskovsgade. Bragede ind i trafiklys Det lykkedes ikke politiet, at bringe manden til standsning. Det sørgede han selv for, da han på Ejlskovsgade kørte galt og endte i et trafiklys på et tidspunkt, hvor politiet faktisk ikke var i nærheden. Manden er anholdt og i politiets varetægt. Han er ifølge Ehm Christensen sigtet for forsøg på vold mod tjenestemand, en række overtrædelser af færdselsloven og spirituskørsel. Han er desuden rutinemæssigt også sigtet for euroforiserende stoffer.