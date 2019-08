Biljagt endte i plankeværk

Lørdag kort før midnat spottede en patruljevogn en bil kørende i langsomt tempo i Ullerslev.

Betjentene mistænkte, at bilisten var påvirket og tændte derfor blinket for at få manden til at holde ind til siden. Han gjorde dog det stikmodsatte.

- Han får lidt mere fart på, og så sætter betjentene efter ham. Han kører ind mod Langeskov ad Odensevej i høj fart, fortæller Milan Holck Nielsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Den mandlige bilist drejede herefter af hovedvejen og endte inde på Langeskov Centrets parkeringsplads, hvor jagten fortsatte.

- Det ender med, at kører ind i en lygtepæl og rammer ind igennem det her plankeværk, siger vagtchefen.

Flygtede til fods

Da bilen er godt og grundigt plantet i plankeværket, stiger manden ud af bilen og forsøger at tage flugten til fods. Han bliver dog hurtigt løbet op og betjentene på stedet anholder ham, hvorefter han bliver taget med for at få taget en blodprøve.

Der er tale om en 49-årig mand fra Østfyn.

Manden er løsladt igen, men sigtet for overtrædelse af færdselslovens paragraf 53 og 54, som handler om henholdsvis kørsel under påvirkning af spiritus og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer.

