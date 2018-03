Bilkaos ved Rosengårdcentret: Karina brugte knap to timer på at komme ud af P-plads

Hundredevis af biler skaber lørdag et enormt bilkaos på parkeringspladsen ved Rosengårdcentret i Odense.

Biler så langt øjet rækker. Mange - rigtig mange - fynboer har brugt lørdagen i Rosengårdcentret - og flere af dem også en stor del af dagen ude på parkeringspladsen.

Efter to dage med påskelukkede butikker har enormt mange shoppinglystne fynboer lørdag sat kurs mod Rosengårdcentret. Det har givet et gedigent bilkaos på centrets parkeringsplads, hvor det siden sidst på formiddagen har været stort set umuligt at komme hverken frem eller tilbage.

- Det er rimelig vanvittigt. Jeg havde regnet med, at der var mange mennesker, men jeg synes, det er lidt voldsomt, at der er SÅ mange mennesker, siger Emil Jepsen, der kommer fra Odense.

- Pisse irriterende

Samme oplevelse har Morten Pedersen. Da TV 2/Fyn fanger ham på P-pladsen, er han lettere opgivende.

- Det er da helt forfærdeligt. Pisse irriterende. Men sådan er det. Jeg startede for en halv time siden ovre på den modsatte side og forsøger at komme derned, siger Morten Pedersen og peger ret forud.

Så nu er du ved at komme i mål?

- Nej. Nej, for nu skal jeg så den vej der, for jeg kan ikke komme den vej der eller den vej der – og så kan jeg starte forfra deroppe en gang til og køre rundt en gang til for at komme derned, siger Morten Pedersen og peger opgivende i alle retninger.

Burde der gøres noget for at dirigere trafikken?

- Det ved jeg ikke. Tror ikke det hjælper alligevel. Det er bare lort. Sådan er det, siger Morten Pedersen, der kommer fra Odense.

Syv kvarter på P-pladsen

Flere bilister, som TV 2/Fyn taler med på P-pladsen har brugt endda meget lang tid på at komme frem og tilbage i virvaret af biler, dytteri og opgivende attituder.

- Vi har brugt en time og tre kvarter på bare at komme ud af parkeringspladsen. I den tid kørte vi måske 50 meter, fortæller Karina Beck, der til hverdag bor i København og kun er på Fyn for at deltage i en påskefrokost med familien.

Den kommer hun dog dygtigt for sent til, fortæller hun.

- Vi er to timer forsinket, siger hun og langer ud efter Rosengårdcentret:

- De burde sørge for, at der kom nogen ud og dirigerede trafikken, for det kan ikke passe, at det skal tage en time og tre kvarter at komme væk her fra, siger Karina Beck.

Det har ikke været muligt at få en kommentar den kaotiske fra Rosengårdcentrets administration.