Billedgalleri: Prins Henriks besøg på Fyn

Afdøde Prins Henrik har ved flere lejligheder besøgt Fyn. Vi har samlet et udsnit af begivenhederne i et billedgalleri.

Han har besøgt Kirkens Korshærs varmestue i Odense. Han har talt med robotter hos Universal Robots. Han har fyret kanoner af med Sophiæodde Saluteringslaug.

Prins Henrik har flere gange besøgt Fyn, og han har berørt mange fynboer på sin vej.

Tirsdag aften klokken 23.18 sov prinsen stille ind efter kortere tids sygdom.

Blandt andre har prins Henrik krydset Peder Pedersens vej. Han driver den royale udstilling, Humlemagasinet, i Harndrup. Han fik æren af at spise med prinsen på Kongeskibet under regentparrets sommertogt i 2012.

Læs også Hvil i fred, prins Henrik: Fynske kondolencer til kongehuset

00:06 Prins Henrik er i 2007 i Strib for at afsløre byens royale vartegn. Her skyder kan blandt andet kanoner af med Sophiæodde Saluteringslaug. Luk video

- Jeg har sat meget pris på prins Henrik. Han har altid været utrolig varm og nede på jorden. Han vil blive savnet af mange, siger han til TV 2/Fyn.

Også flere fynske politiere har haft fornøjelsen af prins Henriks selskab. Det har blandt andre Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V).

- For mig er Prins Henrik en stor personlig der favnede bredt, men også var med til at sætte kolorit på Danmark. Han slog mig ved vores korte møde, som et meget humoristisk og intelligent menneske, der satte et stort aftryk på Danmark. For mig er det en stor personlighed der er gået bort, fortæller han til TV 2/Fyn.

I billedgalleriet ovenfor er minder fra prinsens mange besøg på Fyn samlet.