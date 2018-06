Billedserie: Guns N' Roses bragte Paradise City til Odense

Her kan du se billeder fra onsdag aftens koncert med det amerikanske rockband Guns N' Roses.

Desværre var der totalforbud mod at filme fra selve koncertpladsen, men det er lykkedes at få fat i et par håndfulde stillbilleder fra et sikkert uforglemmelig rockbrag på Dyrskuepladsen i Odense.

Omkring 40.000 havde sikret sig billet til koncerten med Guns N' Roses, som fyrer rock-klassikere af fra en scene der er 53 meter bred, 33 meter i dybden og 19 meter i højden - den største scene nogensinde på Fyn.

Bandet er kendt for maraton-koncerter på omkring tre en halv time og spiller formentlig sidste ekstranummer i midnatstimen, inden der atter bliver stille over Sanderum og omegn og bandets egne 150 ansatte og omkring 200 lokale folk pakker gearet i en karavane af lastbiler.

