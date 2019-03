Billedserie: Kæmpe Brendekilde-maleri skal flyttes

Et gammelt maleri af H.A. Brendekilde har - for første gang i mange år - holdt flyttedag. Fynsk Erhverv har nemlig indvilget i at låne det ud til Brandts i Odense for en periode på tre måneder.

- Jeg er glad for, at vi kan låne det ud til Brandts. Men jeg kommer da til at savne det, indrømmer Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv.

Maleriet kommer til at indgå i en udstilling med titlen "L.A. Ringe - H.A. Brendekilde", der løber fra 11. april til og med den 25. august på Brandts.

- Vi er glade for at låne maleriet, og så er vi glade for, at det er i så god stand, slår udstillingens kurator, museumsinspektør Eirin Bergum fra Brandts fast.

Flytningen blev gennemført med specialisthjælp. To konservatorer skulle først godkende, at det kunne tages ned fra væggen hos Fynsk Erhverv og klare turen.

- Maleriet har det generelt godt. Der er mindre skadet på, men det er ikke usædvanligt for et maleri af den alder, fortæller konservator Karsten Vikkelsø Larsen fra Brandts.

Maleriet blev skabt af H.A. Brendekilde i 1895. Det forestiller konsul Chr. Mogensen og hans hustru, samt datteren Valborg og sønnerne Herman og Einar. Største stjerne i maleriet er dog Odense Domkirke, der knejser i baggrunden, og som derfor er med til at stedfæste, hvor familen Mogensen lod sig forevige.