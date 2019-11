Royal Run: Billetsalget er kommet godt fra start

Billetsalget til næste års Royal Run er kommet godt fra start. 20 procent af de fynske løbenumre er allerede solgt.

- Vi synes det er vildt sejt, siger den fynske lokalarrangør af arrangementet, Michael Nielsen, fra Odense Gymnastikforening.

I går tirsdag sad han til møde med en kollega fra arrangementet i Sønderborg, og de var 'blown away'.

- Det er vi ikke helt på Fyn endnu, men vi er sikker på, at vi nok skal få solgt rigtig mange løbenumre, og også komme op i nærheden af 14.000, siger Michael Nielsen.

Kapaciteten i Odense til løbet er på 14.000, og fordeler sig på tre ruter. Onemile, fem kilometer og ti kilometer. Der er solgt lige knap 3000 billetter på under 24 timer. Her kan du tilmelde dig Royal Run 2020 i Odense. Hvis du skal løbe med Kronprinsen skal du tilmelde dig 'onemile'.

Royal Run i Odense Odense bliver tredje stop på turen efter Sønderborg og Aalborg, når Royal Run løber af stablen 2. pinsedag 2020. Kronprinsen løber med på One mile i Odense, og der er start og mål i Kongens Have. Ruterne: One mile: 30 min. tidsbegrænsning og kapacitet på 4000 løbenumre.

5 km: 1,5 time tidsbegrænsning og kapacitet på 6000 løbenumre.

10 km: 2,5 time tidsbegrænsning og kapacitet på 4000 løbenumre. Se mere

Flere tusinde i kø på samme tid

Hos hovedarrangørerne er det også kommet bag på dem, at der har været så stor tilslutning til billetsalget. På et tidspunkt sad der 8000 i kø på samme tid, fortæller kommunikationsansvarlig hos Royal Run Bodil Kjærgaard.

- Vi havde ikke regnet med, at det ville gå så stærkt, siger Bodil Kjærgaard.

For både Bodil Kjærgaard og Michael Nielsen, er det ikke til at spå om farten på billetterne kommer til at betyde helt udsolgt.

- Vi er meget spændte på, hvordan dag to bliver, siger Bodil Kjærgaard.

En fest for hele Fyn

Start og slut kommer som sidste år til at være i Kongenshave, som ifølge Michael Nielsen nærmest ikke kunne passe bedre. Her bliver der underholdning hele dagen.

- Vi arbejder intenst på at få god underholdning på Kongensplads og hele vejen rundt. Det skal være en fest fra start til mål, siger Michael Nielsen.

Michael Nielsen fortæller, at hvis der sidder nogle, der kan og vil underholde på ruten, så skal de ikke tøve med at kontakte ham. Om det er dans, musik eller noget helt tredje.

- Og så er det her altså en fest for hele Fyn. Det er ikke bare en Odense ting, siger Michael Nielsen.