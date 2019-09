Populært provinsopgør: Billetterne revet væk til OB-kamp

Der er gang i billetsalget til OB’s næste hjemmekamp mod AGF. Indtil videre har 10.000 sikret sig billet til provinsklassikeren fredag aften.

Salget markerer dermed en sæsonrekord for superligaklubben, der havde sæsonens foreløbig højeste tilskuertal i sæsonpremieren mod FCK med 9.067 tilskuere. Og det er til stor glæde for OB’s kommercielle chef, Jack Jørgensen.

- Det er fantastisk. Det var det, vi havde drømt om. Begge klubber ligger side om side i tabellen. Derfor har vi sat alle sejl ind for at skabe en fodboldfest, hvor vi vil vise, at man også kan levere en fed kulisse i provinsen, fortæller han til TV 2/Fyn.

Det har en stor donation blandt andet hjulpet med.

Stor donation fra sponsor

Udover sæsonrekorden har OB også fået 25.000 kroner fra Nature Energy, efter fansene har sorteret deres madaffald til hjemmekampene siden sommeren 2018.

Affaldet har energikoncernen omdannet til biogas og kvitteret med en stor pose penge til OB’s fans.

Pengene har klubben valgt at bruge på 3.500 halstørklæder, som skal fungere som en hyldest til den tidligere landstræner Richard Møller Nielsen, der sikrede Danmark guldmedaljer til EM i 1992.

- Vi har sammen med vores fans haft en ambition om at gøre Richard Møller Tribunen blå og hvid, og så er vi kommet frem til, i samarbejde med fansene, at halstørklæderne kan holdes op og danne et blåt og hvidt tæppe, fortæller Jack Jørgensen, kommerciel chef i OB, til TV 2/Fyn.

Han forventer, at billetsalget når at stige yderligere, inden fredagens kamp fløjtes i gang klokken 19.