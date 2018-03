Billigste hus: Så meget bolig får du for to millioner kroner

Der er stor forskel på hvor mange kvadratmeter du for for to millioner kroner. Få et overblik over din kommune og se, hvor meget dit hus er værd.

Der er stor forskel på, hvor meget hus du kan få for to millioner kroner på Fyn.

Det viser sig nemlig at forskellen på, hvor meget hus du kan købe for pengene er mellem 125 og 442 kvadratmenter. Her er det altså Odense, hvor man får færrest kvadratmeter for pengene og Ærø, hvor man får flest kvadratmeter. Det viser en opgørelse fra boligsiden Boliga.

Skellet mellem land og by

At der er store geografiske forskelle på, hvor meget man får for sine penge, hænger sammen med, at skellet mellem by og land er vokset de senere år. Og der er ikke umiddelbare tegn på, at det vil mindskes foreløbig.

- Vores umiddelbare forventning er, at forskellen vil blive øget. Der synes at være en udvikling, hvor der sker en centralisering af vores økonomi. Man forsøger at modvirke udvikling ved eksempelvis at udflytte statslige arbejdspladser og alt efter succesen med det, så kan det være med til at tage brodden af effekten, siger Mikkel Høegh, boligøkonom hos BRFkredit.

