Bivas far har ejendomme for to milliarder

Overskud på 69 millioner kroner af ejendomsinvesteringer sidste år.

Mens møbelbrandet Biva i dag lever et beskedent liv på nettet og som showroom i Brøndby, går det anderledes fremragende for Biva-kædens stifter og tidligere ejer, fynboen Henry Johansen.

Hans ejendomsselskab Boka Holding, der i dag ejer investeringsejendomme for knap to milliarder kroner, gav sidste år et overskud før skat på 69 millioner kroner. Det er ti millioner kroner under resultatet i 2015/2016, men fortsat nok til, at selskabet nu er tæt på at runde en milliard kroner i egenkapital.

Med årets overskud er firmaets formue på 965 millioner kroner. I indeværende år forventer Henry Johansen, der har sine døtre Lisa, Sanne og Millie med i bestyrelsen, et overskud på 55 millioner kroner.

Henry Johansen er oprindelig uddannet murermester og startede med garagesalg af møbler.

Siden blev hans møbelinteresse til den landsdækkende møbelkæde, Biva, som han solgte på toppen i 2006 til to kapitalfonde.

Salget indbragte ham og datteren 490 millioner kroner, men i 2013 gik kæden konkurs for at genopstå som webshop i 2014 under nye ejere, men med samme navn. I efteråret var Biva tæt på konkurs igen, men blev reddet i sidste øjeblik.

Boka Holdings omsætning steg med 14 procent til 121 millioner kroner, og driften gav en indtjening på 89 millioner kroner.

Den lidt ringere indtjening før skat skyldes alene større finansielle omkostninger og færre finansielle indtægter.

Hvad Henry Johansen personligt har på bankbogen, er ikke med i regnestykket.