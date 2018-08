Bjælke fra fredet bygning stjålet

En eller flere tyve har brækket en historisk overligger ud af en bygning på Gravene i Odense.

Et stykke af Odenses historie er blevet stjålet fra en fredet bygning. Det opdagede bygningens ejer forleden og anmeldte det til politiet.

Fra bygningen Gravene 7 er stjålet en bjælke - en såkaldt overligger -, som lå over indgangsdøren til den gamle bygning.

Bjælken er grøn og bærer teksten "Skomagergården 1800", og tyveriet er foregået i mellem 5. og 13. august.

Det er bygningens ejer, Jørgen Jespersen, som oplyser til TV 2/fyn, at det var hos Skomagergården, at H.C. Andersens far arbejdede som skomager.

Jørgen Jespersen mener, at overliggeren er brudt ud af indgangspartiet ved hjælp af værktøj, og vil nu erstatte den med en magen til den oprindelige.

På billedet her kan man se overliggeren over døren. Foto: Google Street View

