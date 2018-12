Udsolgt gallashow: Bjarke optræder gratis - for nu er der en god grund

Bjarke Hellden er normalt temmelig lunken overfor idéen om at optræde gratis.

- Der har været lidt problemer i performancebranchen, hvor man tit bliver bedt om at optræde gratis med løftet om at blive set af en masse mennesker, siger artist Bjarke Hellden.

Men der skal være plads til undtagelser, og Bjarke er nået til en af dem.

- Når det handler om velgørenhed, er det ok. Så vil jeg gerne bidrage med noget, siger han.

Derfor får han heller ikke en krone for det, når han fredag aften laver de mest vanvittige akrobatiske øvelser på en lodret stang ved Kulturmaskinens Julegalla i Odense. Genren hedder Chinese Pole og er beslægtet med poledance. Her er det bare mere cirkusagtigt og med mere fokus på akrobatik oppe i luften.

Kunstnere vil gerne medvirke

Birgitte Weinberger fra Odense International Filmfestival er en af aftenens værter og har koordineret de 70 kunstnere, der alle optræder gratis.

- Det har været supernemt at få folk til at optræde ulønnet. Folk har kun sagt nej tak, hvis de skulle noget andet, fortæller hun.

Hun mener, at showet har den helt rigtige juleånd.

- Det føles som et ret godt arrangement at koordinere, for det er et godt eksempel på, hvad julen egentlig handler om. At give til hinanden. Det er en fed måde at slutte et år og samle alle de gode kunstnere, siger Birgitte Weinberger.

Kammerkoret Rød Stue er blandt de optrædende ved Julegalla. Foto: PR-foto

Der har været 480 billetter til salg, og de blev udsolgt for omkring en måned siden.

Idéen med showet er at rejse penge til et velgørende formål, så udover billetprisen på 120 kroner, forventer arrangørerne i lighed med tidligere år, at publikum vil bidrage til en indsamling under showet.

Pengene går i år til Vollsmose Boxing, der vandt Odense Kommunes ildsjælpris til Frivillig Galla 2018. Vollsmose Boxing kæmper for at få de unge væk fra gaden og ind i et hårdtslående, socialt fællesskab.

Læs også Boksetræner fra Vollsmose nomineret til stor pris

- Ildsjæleprisen er en ærespris uden medfølgende penge, så vi besluttede sammen med Frivilligcenter Odense og Odense Kommune, at det ville være en god opfølgning på prisen at kunne give pengene fra showet til ildsjæleprismodtagerne, fortæller Birgitte Weinberger.

Hun vil ikke afvise, at ildsjæleprisen og Kulturmaskinens Julegalla også i fremtiden kan blive koordineret, men det skal evalueres efter årets show.

Hvis alt går vel, kan aftenens show og indsamling kaste omkring 60.000 kroner af sig til Vollsmose Boxing.

Bjarke og Rachael optræder - næsten - sammen

Blandt de øvrige optrædende ved Julegalla er også Bjarke Helldens kæreste, Rachael Kealy. De havde håbet at kunne optræde sammen ved showet, men sådan skulle det ikke gå.

- Da vi hørte om det her show, kunne vi godt tænke os at lave noget sammen, men vi har desværre haft alt for travlt til at forberede et nummer sammen, så det bliver hver for sig, fortæller Bjarke Hellden.

Rachael Kealy optræder med aerial silk, det vil sige luftakrobatik med silkestof.

Rachael Kealy optræder med akrobatikformen Aerial Silk. Foto: Privatfoto

Ligesom Bjarke havde hun store overvejelser om at arbejde gratis, for man bliver på ingen måde velhavende af at arbejde med akrobatik i Danmark. Bjarke læser robotteknologi på SDU og anser akrobatikken for at være en seriøs hobby, og Rachael er forskningsassistent på SDU.

- Det sker ofte, at man bliver bedt om at optræde gratis som en slags promotion. Promotion er vigtig for os, men desværre betaler det ingen regninger. Den helt store overvejelse omkring gratis arbejde er, at du kan fremstå som en, der bidrager til gratis arbejdskraft. Men når det er sagt, vil vi gerne være med til denne event, fordi vi gerne vil bidrage til velgørenhed, siger Rachael Kealy.

Lunau & Sund optræder ved Kulturmaskinens Julegalla. Foto: PR-foto: Ard Jongsma.

Blandt de øvrige optrædende ved Kulturmaskinens Julegalla er Foxy Ladies, HabenGoods, Lunau & Sund, Rød Stue, Voices of Witches, Elite Teater, Balletskolen, Morten Sønderby, Lars U, og mange flere...

Værter er Morten Givskud og Birgitte Weinberger.

Morten Givskud og Birgitte Weinberger er værter ved Kulturmaskinens Julegalla. Foto: PR-foto