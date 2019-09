Bjarne har skrevet 399 sange. Men især én sang bliver ved med at forfølge ham.

Den er elsket og hadet - "Vi voksne kan også være bange".

Når man kigger i kommentarsporet til sangen i en udgave på Youtube, er vandene delte.

En person, der kalder sig "hundefar", omtaler sangen som "en sang, der på mange måder viser alt, der var galt med den tid og 68-generationens indstilling til børneopdragelse og ansvar. Det sidste, vi havde brug for, var vattede mænd, der sang om afmagt."

Andre brugere er positive overfor sangen.

En person, der kalder sig "Traemanden69" skriver: "Hvem husker ikke denne sang fra børnehaven, barndommen eller bare radioen. Teksten har aldrig sidenhen været uaktuel - desværre. Tak til Bjarne for denne tankevækkende sang, der kan give stof til eftertanke hos både børn og voksne."

Pernille Hansen vil gerne forklare, hvorfor de tre musikere, har udeladt nummeret fra deres optræden.

- Det er vel mig, der har taget beslutningen om, at vi ikke skulle synge den. Det er en meget kendt sang, men også en meget mørk sang. Faktisk er Bjarnes sange præget af lys og livsmod. Men lige i den her sang er der mere at være bange for, end noget at være glad for. Jeg synes, det er synd, at det kun er den sang, man koncentrerer sig om, for der er så mange andre dejlige sange, der både har lys og glæde med sig, siger Pernille Hansen.

Sangen har været til debat mange gange.

Bjarne Jes Hansen følte, at hans sang blev misbrugt i 2016, hvor Dansk Folkeparti havde en stor kampagne med titlen "Vores Danmark".

I 2016 lancerede Dansk Folkeparti kampagnen "Vores Danmark". Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Ritzau Scanpix

Sloganet "Der er så meget, vi skal passe på", lyder som en linje fra omkvædet i Bjarne Jes Hansens sang.

Dengang sagde han til Ekstra-Bladet:

- Det grænser til det kvalmende. Jeg er ikke blevet spurgt, og hvis jeg var blevet spurgt, ville svaret have været et klart nej.

Også den tidligere tidligere minister og folketingspolitiker Søren Pind har ved mange lejligheder trukket sangen frem til debat. Hver gang for at fortælle, hvor irriterende den er.

Politiken har samlet otte citater, hvor Søren Pind har fortalt til forskellige aviser, hvor meget han hader Bjarne Jes Hansens sang.

Søren Pind bryder sig overhovedet ikke om Bjarne Jes Hansens sang Foto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix

Blandt andet skal han i 2006 i en anden sammenhæng have sagt til Jyllands-Posten: "Jeg har overordentlig vanskelig ved at tilgive en generation, der fandt det centralt at dele sin angst med sine børn".

Bjarne Jes Hansen har det selv fint med sangen.

- Det mest irriterende ved den sang, hvis man skal finde noget, der er irriterende, det er, at den hele tiden kommer til at passe. Nu er det klimaet. Og så er det en tyfon over Bahamas. Verden er utryg, og man begynder igen at snakke om kold krig. Så der er hele tiden noget, at være bange for. Og som man skal være bange for, synes jeg.

Faktisk mener Bjarne Jes Hansen, at man skal se sin frygt i øjnene.

- Der var engang en modstandsmand, der sagde, at det største mod, han kendte, det var modet til at indrømme sin angst. For kun ved at indrømme sin angst, kan man bekæmpe den og bearbejde den, siger Bjarne Jes Hansen.