Kampen mod bander er ikke slut: Black Army har slået sig ned blandt skoleelever

Lige midt i hjertet af Odense med en skole i nabolaget har en mulig, ny bandekonflikt de seneste måneder ført til adskillige skudepisoder, biljagter og voldelige opgør på åben gade.

For selvom rygmærkerne ikke er at finde i det odenseanske bybillede, og banden Black Army opløste sig selv for omkring halvandet år siden, tyder alt på, at personerne og balladen stadig hærger.

Bare den seneste uge har der været flere episoder, hvor rivaliserende bander i Odense har brugt biler til at ramme hinanden.

Et af de steder, hvor nogle af de involverede har samlet sig, er på Ørstedsgade i centrum af Odense.

På denne parkeringsplads og i dette hus formoder Fyns Politi, at flere bandemedlemmer har samlingssted.

- Der er et tilhørssted herinde, hvor vi formoder, og politiet formoder, at der opholder sig banderelaterede medlemmer, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Politiinspektør Johnny Schou, Fyns Politi, bekræfter, at politiet er meget til stede på adressen.

- De ting, der foregår deromme, og de personer, der kommer der, har gjort, at vi har skærpet vores opmærksomhed på adressen. Vi kommer der oftere, end vi ellers har gjort, og vi holder øje med, hvad der sker, siger Johnny Schou, der er politiinspektør ved Fyns Politi.

Lige midt i skoleelever og beboere

... et af elementerne, det er at få lukket ned for tilhørsstederne, så de ikke får fred. Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense

Det nye samlingssted for personerne, som politiet mistænker står bag en del af skudepisoderne og de voldelige opgør rundt omkring i Odense, er på Ørstedsgade.

Og det er ikke en hvilken som helst adresse i Odense. Det er faktisk lige midt i mellem skoleelever fra en skole, der ligger på gaden, og mange bekymrede beboere.

- Det siger jo noget om, hvor hensynsløst det er, at du laver et kriminelt værested, hvor du kan risikere at tage beboere og skoleelever som gidsler i et eller andet misforstået magtopgør, siger borgmesteren.

Fortsat pres på banderne

De seneste måneders konflikter har gjort, at Fyns Politi skærper kampen mod banderne i Odense.

- Vi prøver at kigge på, hvem der var i Black Army. Vi prøver at kigge på, hvad det er for nogle personer, der er dernede nu (ved Ørstedsgade, red.). Hvad karakter har det ophold, de tager på Ørstedsgade? Får det karakter af et bandeklubhus, er det, at vi prøver sammen med Odense Kommune at se, hvordan kan vi undgå at få sådan en utrygskabende ting i et kvarter, hvor vi ikke ønsker det, fortæller politiinspektøren.

Det er dog ikke kun politiet, der har et vågent øje på den verserende bandekonflikt. Også Odenses borgmester er bekymret for udviklingen.

- Fordi de vælger at smide rygmærkerne, er kampen mod banderne ikke slut. De her kriminelle miljøer vil prøve på at komme op på hesten igen. De lever jo af et narkomarked, de lever af vold, og de lever af dummebøder. De skal ikke have lov til at organisere sig nogle steder i Odense - og slet ikke her, hvor det er midt i mellem en skole og et beboelseskvarter, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- Så det her er ved at tage en form, hvor at nu strammer vi alt, hvad vi kan og presser tilbage. Og et af elementerne er at få lukket ned for tilhørsstederne, så de ikke får fred.

Black Army forlod der seneste samlingssted i efteråret 2017.