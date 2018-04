Bladt fyrer på Lindø

Der skal afskediges mellem 80 og 85 medarbejdere i Bladt Industries. De fleste er fra Aalborg - men Lindø bliver også ramt.

Bladt Industries i Aalborg, har varslet afskedigelse af et sted mellem 80 og 85 timelønnede medarbejdere.

De fleste afskedigelser rammer i Aalborg, men også Lindø Industripark i Odense vil blive berørt, oplyser Nordjyske Stiftstidende.

- Med den ordrebeholdning vi har, er vi nødt til at lave en tilpasning, siger administrerende direktør Klaus Steen Mortensen.

Det er ikke unormalt for industrien, at der er sådan nogle udsving, men det er aldrig en ønskværdig situation, at vi skal skære ned på de dygtige medarbejdere, vi har, fortsætter Klaus Steen Mortensen til avisen.

Det er ordretilgangen inden for fundamenter til havvindmøller, der har svigtet.

- Vi regner med, at det tager normal fart igen, når vi kommer ind i 2019, siger Bladt-direktøren.

Han nævner, at prognoserne siger, at den leverede strøm fra havvindmøller i løbet af de næste 12 år vil være mere end 10-doblet.