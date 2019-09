Blæsende og grå søndag med lille chance for solskin

Søndag bliver vejret præget af blæsevejr og masser af skyer. I de tidlige morgentimer holder det tørt over Fyn, men op ad formiddagen trækker der en vejrfront indover, som vil give lidt regn.

Regnvejret løjer dog af igen henover middag, og derfor ser det ud til, at søndag eftermiddag bliver overvejende tør på Fyn. Ud på eftermiddagen er der også mulighed for, at der kan komme nogle enkelte huller i skydækket, hvor solen kan kigge frem kortvarigt.

Temperaturerne kommer til at ligge på omkring 17 grader, men fordi vinden bliver frisk til kuling fra vest og nordvest, så kan det føles en anelse køligt.

I aften og i nat falder temperaturerne til ned mellem ni og 13 grader, og vinden aftager og bliver let til frisk fra vest.