Blæsende tirsdag hev tagsten ned og standsede tog

Politi og beredskab måtte kort efter klokken 17 tirsdag rykke ud til Vissenbjerg.

Her havde den kraftige blæst fat i taget på en bygning på Vestergade i den centrale del af byen. Blæsten havde revet tagsten løs og sendt dem ned på fortovet.

Ingen kom til skade, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

- Vi hjalp kortvarigt beredskabet med at sætte afspærring op, fortæller vagtchefen om sine kollegers indsats.

To gange i løbet af tirsdag havde blæsten rigtig godt fat i træer ved de fynske jernbanespor.

Således gik det galt, da et tog kørte ind i et væltet træ mellem Stenstrup og Kværndrup.

Kollisionen betød, at togpassagererne i flere timer måtte benytte togbusser mellem Ringe og Svendborg. Ifølge TV 2/Fyns oplysninger kom ingen til skade.

Det gjorde til gengæld en buschauffør, da en passager tændte af, da det gik op for ham, at togbussen kørte den modsatte vej af, hvor han skulle hen. Det gik ud over buschaufføren, som blev slået i ansigtet.

Nogenlunde samtidig med, at tagsten faldt ned i Vissenbjerg måtte DSB indstille regionaltogene fra Odense mod Jylland.

På strækningen mellem Holmstrup St. og Tommerup St. havde vinden fået et træ til at læne sig op ad køreledningerne.

Også her blev der indsat togbusser.

Blæsten havde fat i broerne

På de fynske broer blev der flere gange i løbet af dagen advaret mod at passere broerne med lette køretøjer.

I skrivende stund advarer Storebæltsforbindelsen fortsat om kraftig vind hele vejen fra betalingsanlægget på Sjællandssiden til Knudshoved på Fyn.

