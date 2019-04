Kvinder krænket: Blev filmet gennem nøglehul i baderum og under kjolen i supermarked

Hvis man tager billeder op under kvinders kjoler, når man er ude og handle, risikerer man at blive anklaget og dømt. Det måtte en 20-årig mand sande, da han mandag fik sin dom i retten i Odense.

- Manden har fået en foranstaltningsstraf. Han blev ikke vurderet egnet til at få en almindelig straf for mentalt stabile mennesker, fortæller anklage fuldmægtig, Sabrina Holmegaard Nielsen til TV 2/Fyn.

Udover at belure op under kvinders kjoler, har manden også filmet ind gennem et nøglehul til et baderum, hvor der var kvinder i bad. I alt er der fem forhold, som manden er blevet dømt ud fra. De første to forhold er helt tilbage fra august 2018, og det seneste forhold, forhold fem, er fra februar 2019.

Det skriver Fyns Anklagere på twitter:

20-årig mand kendt skyldig i adskillige tilfælde af bl.a. besiddelse af børneporno og blufærdighedskrænkelse af både børn og voksne kvinder, bl.a. ved at filme op under kvinders kjoler i et supermarked og videofilme et baderum gennem nøglehullet #anklager — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) 3. april 2019

- Forhold et var blufærdighedskrænkelse mod et 3-årig barn, og forhold to er et forsøg på samme mod en 5-årig. Hun gik heldigvis hen til sine forældre, og ikke med manden. Forhold tre er vedrørende beluringsforholdene. Her har han for eksempel optaget kvinder i bad gennem et nøglehul og op under kjoler i et supermarked. Forhold fire er besiddelse af børneporno og forhold fem er igen noget beluring, forklarer Sabrina Holmegaard Nielsen.

I besiddelse af børneporno

Den nu dømte mand var foruden sin overtrædelser af blufærdighedskrænkelse også i besiddelse af 26 billeder af børneporno. Heraf var tre ud af de 26 billeder i kategori 3, som vurderes til at være den ‘værste’ af de tre.