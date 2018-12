Knud Verner lå i timevis på sin terrasse: Blev nægtet nødkald, fordi han havde en mobiltelefon

- Jeg råbte om hjælp, men ingen kunne høre mig.

85-årige Knud Verner Pedersen fortæller om sin seneste faldepisode tilbage i november måned.

Her lå han på sin terrasse i flere timer, efter han havde forsøgt at hænge sit vasketøj op. Men før han nåede at få fat i klemmer og snor, faldt han over sin rollator.

Her måtte han efterfølgende ligge og vente på, at datteren Lizzi Frandsen skulle finde ham omtumlet og bleg på terrassens kolde fliser.

Han kunne ikke ringe efter hjælp, for mobiltelefonen var til opladning i stuen.

Du har været faldet fire gange - men været heldig ikke at slå dig alvorligt. Faaborg-Midtfyn Kommune

Faldepisoden i november er ikke enkeltstående. Der skulle gå to et halvt år, før Knud Verner Pedersens tilstand var så kritisk, at han kunne få bevilliget et nødkald fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunen havde givet afslag på Knud Verner Pedersens ansøgninger om nødkald, fordi de lagde vægt på, at han kunne bruge en mobiltelefon.

Her kan du se, hvordan et nødkald virker:

00:22 Grafik: Niklas Kjærsgaard Larsen Luk video

Øget faldrisiko

Knud Verner Pedersens læge har flere gange oplyst til Faaborg-Midtfyn Kommune, at Knud Verner Pedersen siden 2016 har været i en øget faldrisiko. Af den grund henviste lægen til et nødkald tilbage i 2016. Men på trods af lægens vurdering fik Knud Verner Pedersen afslag. Kommunen skrev følgende:

- Knud vurderes ikke berettiget til nødkald, da han vurderes at kunne tilkalde hjælp via sin mobiltelefon. Knud vurderes at være i øget faldrisiko.

To år og adskillige fald senere var der stadig ikke et nødkaldsapparat at se om Knud Verner Pedersens håndled.

00:19 Knud Verner Pedersen ved ikke, hvad han skal gøre med sin mobiltelefon, hvis han falder igen. Video: Marie Louise Florival Andersen Luk video

I det seneste afslag den 19. juni 2018 skrev kommunen blandt andet:

- Du har været faldet fire gange - men været heldig ikke at slå dig alvorligt.

Nødkald Et nødkald er et apparat, der er tilsluttet en fastnettelefon. Nødkaldet aktiveres med en lille fjernbetjening, som man bærer i et armbånd eller i en snor om halsen. Du kan se retningslinjerne ved bevilling af nødkaldeanlæg i Faaborg-Midfyn Kommune her .

Kommunen henviser her til en periode på fem måneder, hvor Knud Verner Pedersen er faldet fire gange. Men på trods af de mange fald var det først da Lizzi Frandsen fandt sin far liggende kold og forslået på terrassen efter flere timer, at kommunen rykkede ind.

Ældre Sagen er uenig

Formanden for Ældre Sagen i Odense, Palle Vennekilde, kan ikke forstå de fynske kommuners argument med mobiltelefonen.

- Hvis man er faldet og har husket sin mobiltelefon, men man ligger på den. Så kan man ikke betjene en mobiltelefon, men man kan godt trykke på sit armbånd (nødkald,red.). Og så er der hele situationen med, at man bliver stresset og svimmel. Her kan det være meget vanskeligt for en ældre person at få gjort de rigtige ting på en mobiltelefon, siger Palle Vennekilde.

Vi vil kigge på, om vi skal have en decideret kvalitetsstandard på området, som politikerne går ind og godkender, fordi det er der måske behov for. Stine Justi, myndighedschef, Faaborg-Midtfyn Kommune

Knud Verner Pedersens datter Lizzi Frandsen kan heller ikke forstå kommunens vurdering:

- Ældre mennesker som min far husker ikke så godt mere. Far havde nok ikke husket, at den (mobiltelefonen, red.) sad til opladning, og at han egentlig skulle have haft den i lommen, da han gik ud for at hænge tøj op.

00:24 Palle Vennekilde, der er formand for Ældresagen i Odense, kan ikke forstå, at de fynske kommuner bruger mobiltelefonen som argument for, at man ikke kan få et nødkald. Video: Sara Fuglsig Luk video

Kvalitetsstandard

Faaborg-Midtfyn Kommune vil ikke kommentere på den konkrete sag med Knud Verner Pedersen, men anerkender problemstillingen.

- Nogle gange, når man kigger tilbage på en case, så vil man sige: Det kunne da godt være, at vi skulle have handlet på det tidligere, og at det kunne have forebygget noget. Det kan jo ske i alle situationer, men jeg synes faktisk, at vi laver en fin faglig vurdering, siger Stine Justi, der er myndighedschef i Faaborg-Midtfyn Kommune og fortsætter:

- Foranledningen af pressen og opmærksomheden har gjort, at vi vil kigge på, om vi skal have en decideret kvalitetsstandard på området, som politikerne går ind og godkender, fordi det er der måske behov for.

Det er for dårligt, at vi behandler vores ældre mennesker på den måde. At man skal så langt ud, at de skal nå at falde og komme til skade, inden der bevilges et nødkald Lizzi Frandsen, datter til Knud Verner Pedersen

Hjælpen kom for sent

I Knud Verners Pedersens rækkehus i Faaborg sidder døtrene Lizzi Frandsen og Birgitte Mikkelsen sammen med deres far, der sidst i november fik et nødkald installeret i sit hjem.

Men selvom de ved, at han nu har mulighed for at tilkalde hjælp ved at trykke på en knap, mener de to søstre, at hjælpen kom for sent.

- Det er for dårligt, at vi behandler vores ældre mennesker på den måde. At man skal så langt ud, at de skal nå at falde og komme til skade, inden der bevilges et nødkald, siger Lizzi Frandsen.

Herunder kan du se hele indslaget: