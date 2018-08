Blev overfuset i parkeringskælder: - Det er ikke det Danmark, vi kender

Hibba Yousef Kilanes mailboks er fyldt med beskeder, efter hun stod frem i TV 2/Fyn med videooptagelser af et skænderi med en kvinde i parkeringskælderen under Magasin.

Efter TV 2/Fyn bragte indslaget om Hibba Yousef Kilane, der blev verbalt overfaldet af en kvinde i en parkeringskælder i Odense, er det væltet ind med reaktioner.

- Tak, fordi du står frem. Det kræver mod.

- Håber, du er okay og kan ryste oplevelsen af sig. Det er ikke det Danmark, vi kender.

Sådan lyder bare få af beskederne.

Fortryder ikke

Skænderiet begyndte, fordi en kvindelig bilist ikke ville frigive sin p-plads til Hibba Yousef Kilane - ifølge Hibba Yousef Kilane selv, fordi hun bærer tørklæde.

"Ved du, hvor mange af dine medsøstre i Saudi-Arabien, der kæmper for at komme ud af den møgklud der. Du skulle skamme dig. Du lever i et demokratisk samfund. Hvad er du her for, hvis du hæger så heftigt (vogter nidkært, red.)? Hvad er du her for", spurgte kvinden Hibba Yousef Kilane.

Dagen efter indslaget blev bragt, er Hibba Yousef Kilanes indbakke fyldt med tilkendegivelser fra familie og venner. Men også fra folk, som hun slet ikke kender.

- Jeg blev rigtig glad indeni, fordi de støtter mig. Det gør, at jeg bliver motiveret for at kæmpe videre egentlig. Specielt når det er etniske danskere, der henvender sig til mig med en kæmpe forargelse og udrykker, at de er kede af det, siger Hibba Yousef Kilane.

Selvom diskussionen i parkeringskælderen var en ubehagelig oplevelse, fortryder hun ikke, at hun tog kampen op.

- Der er rigtig mange, der har spurgt, hvorfor jeg ikke bare gik. Jeg synes alligevel, at det var en kamp, jeg skulle tage, og jeg finder mig ikke i at blive svinet til på gaden. Ethvert menneske har ret til at forsvare sig, siger Hibba Yousef Kilane.

