Bemærk guider: Bliv klar til at sætte dit Bruxelles-kryds

Danmark skal vælge 14 repræsentanter til Europaparlamentet. 13 af dem kan begynde efter valget, mens den sidste kommer ind, hvis Brexit går igennem.

Du kan stemme, hvis du er over 18 år, er dansk statsborger og har bopæl i Danmark eller et andet EU-land. Hvis du er under 18 år, må du vente til næste EU-valg, som er i år 2024.