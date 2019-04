Autistiske Maja formåede at forsvinde hele vejen til Sverige: Bliv klogere på autisme her

Hvordan er hun havnet i Sverige? Hvordan er hun kommet frem? Hvad er autisme for en diagnose?

Maja har måske strejfet rundt og så er hun blevet optaget af et tog. Det er ikke til at vide, men autister tænker ofte ikke over, hvilke konsekvenser deres handlinger kan have, og derfor er hun måske bare hoppet på et tog mod København uden at tænke over, hvor hun rent faktisk var på vej hen. Christian Stewart-Ferrer, psykolog hos Tidens Psykologer

Der er mange spørgsmål, og knap så mange svar, men 14-årige Maja formåede på egen hånd at finde hele vejen til Kristianstad i Sverige på trods af, at Fyns Politi på Twitter skrev, at "hun ikke kunne tage vare på sig selv".

- Der findes mange sværhedsgrader af autisme. Nogle fungerer mentalt som en treårig, andre fungerer næsten helt normalt. Det er ikke til at vide, hvilket niveau Maja ligger på, men hvad der er typisk for autister, er, at de ofte har svært ved at vurdere konsekvenserne af deres handlinger, siger Dorte Bek, som er specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien i Center for Autisme i Odense.

Forskellige diagnoser for autisme i Danmark. Infantil autisme gives til børn, der har tydelige autistiske træk før 3-års alderen. Der vil ofte være betydelige forstyrrelser i sprog, leg og udviklingen generelt vil være tydeligt afvigende.

Atypisk autisme gives i tilfælde, hvor der er autistiske træk og forstyrrelser i udviklingen – men hvor kriterierne for infantil autisme ikke er 100 % opfyldte, måske ses forstyrrelsen senere end 3-års alderen, eller måske er der normal sproglig udvikling, men omfattende forstyrrelser kognitivt og socialt.

Aspergers syndrom ses hos børn og unge (oftest først i skolealderen eller senere). Sproget udvikler sig normalt, men der er afvigelser eller forstyrrelser i forhold til socialt samspil og ofte særinteresser eller ensporede handle- og tænkemåder. Kilde: Alt om psykologi Se mere

Den autistiske hjerne er anderledes allerede fra fødslen, og det er en spektrum forstyrrelse som gør, at autister opfører sig anderledes, end hvad man ellers ville anse som værende normalt.

De opfører sig eksempelvis ikke altid, som man forventer. Autister stiller måske mange spørgsmål, der bliver ytret upassende holdninger eller noget andet. Det sker typisk fordi, autister er bange for at blive misforstået.

Maja er en frisk og eventyrlysten pige

Skolelederen for Enghaveskolen, Jørgen Schoop, beskrev tidligere overfor TV 2/Fyn, at Maja er en eventyrlysten pige.

- Når Maja sætter sig for noget, er der typisk også handling bag, sagde han.

Og det er ikke et unormalt adfærdsmønster hos autister.

- Autister bliver typisk intenst grebet af specifikke emner og ting. Og de ting der optager dem resulterer ofte i, at der bliver skredet til handling. Maja har måske strejfet rundt, og så er hun blevet optaget af et tog, eksempelvis. Det er ikke til at vide, men autister tænker ofte ikke over, hvilke konsekvenser deres handlinger kan have, og derfor er hun måske bare hoppet på et tog mod København uden at tænke over, hvor hun rent faktisk var på vej hen, siger Christian Stewart-Ferrer, som er psykolog hos Tidens Psykologer, Odense, til TV 2/Fyn.

Politiet eller den sociale forvaltning vil ikke oplyse, hvordan 14-årige Maja er kommet til Sverige. Politiet fortæller dog, at der er ikke er sket nogen kriminel handling, og at Maja er okay trods omstændighederne.

Ikke et synligt handicap

Hvis man undrer sig over, hvorfor folk ikke har reageret på en 14-årig autist, som strejfede alene rundt, er det fordi, hun ligner, en hvilken som helst anden teenager i Danmark. Autisme er nemlig ikke et synligt handicap.

- Det særlige ved autister er jo, at de er almindelige mennesker, som bare er lidt anderledes. Man kan bare ikke se, de er anderledes. Typisk ser man autister fungere supergodt i universitetsverdenen. De er vildt gode til ting, som de bliver intenst optaget af. Autister halter bare efter på andre områder. Eksempelvis skal Maja måske følges helt ind til klassen, fordi der kan være så mange andre interessante ting på selve turen ind i klasselokalet, der kan fange hendes opmærksomhed, siger Christian Stewart-Ferrer.

Fælles for alle autister er, at de typisk har det bedst i en rutinepræget hverdag med mange gentagelser og forudsigelighed. Børn og unge med autisme danner typisk mentale billeder af aktiviteter eller ting, som gerne skal foregå på én bestemt måde.

Hvis Maja ikke er blevet fulgt helt til døren, er det måske den uforudsigelighed, som har hylet Maja ud af den.

- Autister er typisk heller ikke optaget af tid og sted. Stedsans er derfor heller ikke deres stærke side, siger Christian Stewart-Ferrer.