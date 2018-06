Bliv musikanmelder på Tinderbox Festival

Med en ny musikanmelder-app kan besøgende på årets Tinderbox Festival selv bedømme koncerterne.

Musikanmeldelser er ikke kun forbeholdt den kulturelle elite.

Det er tanken bag den nye musikanmelder-app Tribute. Tribute gør det muligt for publikum at anmelde koncerter til Tinderbox Festival i Tusindårsskoven i Odense.

Via appen Tribute kan festivalgæster skrive en anmeldelse og uddele stjerner - både til artisterne og til spillestedet.

Ud fra de anmeldelser, der bliver givet, får artist og spillested en score, som giver en indikation om, hvor god artisten er live, og hvor godt spillestedet er.

- Samarbejdet med Tribute er ekstra interessant for os, da det handler om fællesskabet omkring musik, og muligheden for at se, hvad vores gæster synes om årets program, siger pressechef for Tinderbox, John Fogde, i en pressemeddelelse.

Tribute blev tidligere på måneden lanceret på den aarhusianske festival Northside, hvor den ifølge holdet bag var en stor succes. Men på Tinderbox Festival kan publikum for første gang uddele stjerner.

Læs også Tinderbox tæt på udsolgt

Århusianske rødder

Bag den nye anmelder-app står Claus Holm og Rewan, der blandt andet har produceret musik for Tinderbox-aktuelle Morten Breum og Nik & Jay. Også designer Christian Lomholt, der var med til at starte festappen Heaps, står bag den nye app.

- Energien og stemningen blandt publikum på den fynske festival er helt speciel, og derfor er vi meget spændte på at læse anmeldelser efter koncerterne, fortæller Tributes CEO, Claus Holm i en pressemeddelse, og fortsætter:

- En anden meget interessant faktor er, at der på programmet er store legendariske navne, der for første gang nogensinde kan blive anmeldt og bedømt offentligt af et publikum, og at dette sker i vores app, siger Tributes CEO, Claus Holm.

Tinderbox 2018 finder sted den 28. til 30. juni i Tusindårsskoven i Odense.

Læs også Nu kan du have din øl-sjat i fred: Aggressive pantsamlere fortid på Tinderbox