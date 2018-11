Bliv under dynen - det er en kold mandag morgen

Synes du også, det er svært at få benene til at lystre, når vækkeuret ringer her til morgen? Og har du problemer med at finde meningen med at køre på arbejde, fordi det simpelthen er for koldt uden for dynen?

Så er der en grund til det, for blæsende og gråt er en meget præcis beskrivelse af det vejr, som langt de fleste fynboer står op til.

Mandag morgen er chillfaktoren, som er et mål for, hvor meget koldere blæsten kan få luften til at føles, nemlig nede på den forkerte side af frysepunktet. Det kan for nogle fynboer kommer til at føles som om, at der er minus otte grader mandag, selvom der faktisk er tre graders varme.

Blæsten er taget til i løbet af natten, og er frisk til hård fra østlig og nordøstlig retning mandag morgen. Det er da også den, der bidrager til det kolde gys, der møder én udenfor døren.

Faktisk er den så kraftig, at Vejdirektoratet advarer vindfølsomme køretøjer på Svendborgsundbroen om den. Der kan vinden påvirke kørslen i begge retninger.

Selv Danmarks Meterologiske Institut, DMI, kan godt forstå, hvis danskerne mandag morgen har allermest lyst til at blive liggende i sengen under dynen.

Vejret i dag giver lyst til at blive under dynen. Frisk til hård vind og temp. kun omkring 5 grader. Stedvise byger, især over de sydlige egne, men også lidt sol. Se din vejrudsigt på https://t.co/h15CSJ8J4p pic.twitter.com/nMG9gyXTmX — DMI (@dmidk) November 19, 2018

Gråt med lidt vådt

Der vil ikke være meget sol at finde på himlen mandag i det fynske, som mest af alt vil være præget af gråvejr.

I løbet af dagen kommer temperaturerne ifølge TV 2 VEJR op på omkring de seks grader, men det vil stadig føles koldt.

Det holder tørt på det meste af Fyn, men jo længere man kommer mod syd og særligt i det sydfynske øhav, er der risiko for, at man ikke kun får det koldt og gråt mandag, men også vådt.

Resten af ugen

Mandagens vejr afspejler godt, hvordan resten af ugen kommer til at se ud, når man taler om vejret.

Både tirsdag og onsdag vil der ligesom mandag være risiko for byger i det fynske med en del vind. Torsdag forsvinder de våde skyer, og fynboerne vil få glæde af lidt sol på himlen.

Men det er ikke det hele. Der vil også natten til fredag være nattefrost i det fynske.