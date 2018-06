Blodbad på campingplads kostede fynbo livet: Nu begynder retssag

Dagen før drab henvendte lejrchef sig til politiet, der skønnede, at drabstiltalt ikke var til fare for andre.

En campingplads ved Vejers Strand blev sidste sommer sat på den anden ende, da to gæster blev stukket ned med kniv.

Den ene gæst - en 64-årig mand fra Fyn - afgik kort efter ved døden, mens den anden blev indlagt med stiksår i brystet og i ryggen. Denne person døde nogle måneder senere.

Mandag begynder det retslige efterspil ved Retten i Esbjerg.

Her er den formodede gerningsmand - en 54-årig psykisk syg mand - tiltalt for drab og drabsforsøg.

Anklagemyndigheden går efter at få ham idømt en dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling.

Lejrchef kontaktede politiet

I kølvandet på drabet opstod der debat om, hvorvidt politiet kunne have grebet ind og forhindret tragedien.

Lejrchefen fortalte til flere medier, at hun dagen inden hændelsen havde kontaktet politiet og gjort opmærksom på sin bekymring for manden.

Men ud fra telefonsamtalen med lejrchefen vurderede Syd- og Sønderjyllands Politi, at manden ikke var til alvorlig fare for sig selv eller andre og derfor ikke skønnedes at kunne tvangsindlægges.

Knud Kristensen, landsformand for Sind - Landsforeningen for psykisk sundhed - husker godt sagen fra sidste sommer.

Han ærgrer sig over, at der ikke blev grebet ind i tide mod den formodede gerningsmand.

- Når en borger gør sig den ulejlighed og henvender sig med en bekymring for en anden person, så bør det være sådan, at man får kigget på den person.

- Og hvis politiet vurderer, at de ikke skal tage derud, så bør man rådgive borgeren om, at man skal ringe til en psykiatrifagkyndig person i kommunen, siger Knud Kristensen.

Tre dages retssag

Der er hvert år en håndfuld sager, hvor psykisk syge personer anklages for drab eller drabsforsøg.

Spørgsmål: Kan man gøre noget for at forhindre disse sager med psykisk syge?

- Jeg er helt sikker på, at hvis man har et tilstrækkeligt fintmasket net, så kan man forhindre nogle af de her drab.

- Man skal sørge for, at borgere ved, hvor de skal henvende sig, hvis de er bekymret for en anden person, siger Knud Kristensen.

Retten i Esbjerg har afsat tre dage til behandling af sagen. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan den tiltalte stiller sig til anklagen.