Blodbanken slår alarm: - Det er tæt på krise

Bloddonorer booker ikke nye tider og aflyser deres eksisterende, så Blodbanken på Odense Universitetshospital beder om hjælp fra tappeklare fynboer.

Blodbanken på Odense Universitetshospital har et nødråb til fynboer, der har tid og lyst til at afgive blod.

- Vi er i ekstrem mangel på blod i Blodbanken. Der er ikke så mange, der kommer og afgiver blod, så det er tæt på krise, siger bioanalytiker Elizabeth Hanmann til TV 2/Fyn.

Hun opfordrer fynske bloddonerer, der er vant til at afgive blod, og som ikke er i karantæne, til at kigge forbi i sommervarmen og lade sig tappe.

Konsekvenser for kræftpatienter

Manglen på blod er ifølge Elizabeth Hanmann snart så kritisk, at det i værste fald kan gå ud over kræftpatienter og andre patienter, der har brug for blod, eksempelvis i forbindelse med en operation.

At der ikke kommer så mange fynboer forbi Blodbanken denne sommer, tror bioanalytikeren, har noget med den ekstreme sommervarme at gøre.

Hun oplever, at donererne ikke booker nye tider, og de, der har tider, melder afbud.

- Det er rigtig slemt lige i denne sommer. Det er for varmt. Folk melder afbud, siger Elizabeth Hanmann.

Derfor er hylderne i Blodbanken halvtomme, og der er mange ledige tider i blodbussen. Blodbanken har forsøgt at kontakte de sædvanlige donorer via sms, men der er kun ganske få, der henvender sig.

Hvis du har lyst til at donere blod, kan du tirsdag kigge forbi blodbussen i Otterup. Onsdag holder den i Langeskov. Du kan se en oversigt over, hvor blodbussen holder resten af året.

Hvis du er tappeklar, kan booke en tid på 65 41 41 41.