Blodtype 0 efterspørges på Fyn

Blodtype 0 er altid under høj efterspørgsel hos Rød blodbank i Odense. Men særligt i sommermånederne, er blodbanken afhængig af nye donorer, lyder det fra overlæge på OUH.

En halv time ud af kalenderen og et lille stik hver tredje måned. Mere kræves der egentlig ikke, men alligevel er der i perioder mangel på bloddonorer hos Rød blodbank i Odense.

For tiden er det især blodtype 0 (nul), der efterspørges, fordi der efter sommerferien ikke er fyldt op på lageret, som der plejer at være.

- Sommerferien er altid hård for os, fordi en del af vores faste bloddonorer har karantæne, hvis de har rejst til specifikke lande hen over ferien. Derfor vil vi rigtig gerne have nye folk ind, fortæller Kjell Titlestad, Overlæge, Odense Universitetshospital.

Blodtype 0 er unik

Det er ikke uden grund, at blodtype nul er populært blod hos blodbanken. Modsat andre blodtyper, kan blodtype 0 nemlig også bruges til folk med andre blodtyper.

Heldigvis kan situationen hurtigt vende igen, hvis der blive sat fokus på det, fortæller Kjell Titlestad. Sidst i juli kunne TV 2 /Fyn berette, at der var krise hos Rød blodbank i Odense. Opslaget blev delt på Fyn og i andre dele af landet, og inden dagen var omme, var krisen mere eller mindre afværget.

- Lige nu ser det rimelig fornuftigt ud med vores lager af blodtype A+B, og det er vi meget glade for. Men vi vil gerne være godt forberedt og byder derfor altid nye donorer velkommen, lyder det fra overlægen.

Hos Rød blodbank bliver størstedelen af det donerende blod brugt til at hjælpe kræftpatienter. Hvis du godt kunne tænke dig at donere blod, kan du booke en tid på 6541 4141.

