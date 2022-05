3.g’ere snydt i baren: Hvor meget betyder alkohol for en fest?

Hvad han og kammeraterne ikke ved er, at det er en alkoholfri øl, og at de er med i et eksperiment, som skal fortælle, hvorfor alkohol overhovedet er vigtigt, når vi blandt andet samles socialt.

- Det giver bare noget ekstra, at man kan sidde og drikke. Det skaber mere hygge, at man kan sidde med en øl og spille nogle spil, siger Tobias Hogrefe.

Vi har det sjovere

Eksperimentet kommer i forlængelse af regeringens udspil til en ny sundhedsreform, hvor man skal være ældre, når man vil købe alkohol. Da udspillet blev præsenteret i marts måned, sagde Sundhedsstyrelsen samtidig, at unge under 18 år slet ikke skulle drikke alkohol, fordi det skader deres endnu ikke udviklede hjerne.

Et forslag og en udmelding, der ikke just faldt i god jord hos de fynske unge. Dels fordi de finder andre løsninger på at købe alkohol, og dels fordi de siger, at det gør meget ved fællesskabet og hyggen at drikke øl – med alkohol.

Da eleverne i fejringen af sommerens eksamensfag efter to til tre fadøl fandt ud af, at de var alkoholfrie, blev de da også en anelse skuffede.

- Vi havde det også sjovt nok, men hvis vi skulle blive siddende her i to timer, så havde det været sjovere, hvis der var alkohol i, siger Emilie Leonora Breide.