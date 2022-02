Sex på skoleskemaet: Politikerne vil gøre undervisningen bedre

Thilde Storm fra Odense er enig i, at faste timer og nye emner er nødvendigt. Hun ser også gerne, at lærerne er bedre klædt på til opgaven, men faktisk håber hun også, at eleverne kan få lov til at spejle sig i ligesindede i undervisningen.

- Men viden er heller ikke alt. Undervisningen skal også være relaterbar og noget, man kan spejle sig i. Så hvis man kunne få et ungepanel ude på skolerne ville det være givende, siger Thilde Storm.