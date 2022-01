Med blindestok på Kilimanjaro: Marlene vil vise, hvor meget svagtseende kan

Det kan lade sig gøre



Derfor tog Marlene Jørgensen turen til Tanzania og Kilimanjaro. Allerførst og -vigtigst, fordi hun havde lyst til at udfordre sig selv. Men også for at vise, at de ikke skal undervurdere svagtseende og blindes færdigheder.

- Jeg vil rigtig, rigtig gerne vise både andre svagtseende og arbejdsgivere, at man kan, hvad man vil - bare man har de rette hjælpemidler. Vi kan godt yde et stykke arbejde, som en arbejdsgiver beder os om, siger Marlene Jørgensen.