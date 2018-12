Kastede med askebæger: Bodegagæst overfaldt ansat og gæst

Natten til lørdag klokken 00.26 kørte Fyns Politi til en bodega i Rudkøbing på Langeland, da de havde fået en anmeldelse om tumult.

Fyns Politi bortviste en 24-årig mand fra lokalområdet, som var gæst på Mutties Bodega. Men manden mente tilsyneladende ikke, at han skulle blive væk fra bodegaen.

- Han vender kort tid efter tilbage til Mutties Bodega. Her overfalder han både en bartender og en anden gæst. Først starter han med at kaste et askebæger i hovedet på en bartender. Derefter slår den lokale mand en gæst i ansigtet fire til fem gange, da gæsten forsøger at lægge sig imellem, forklarer Torben Jakobsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Patruljen fra Fyns Politi, der i første omgang havde bortvist den 24-årige mand, var ikke nået langt væk og kunne hurtigt vende tilbage til bodegaen og anholde ham.

Den unge gæst blev sigtet for vold og fik en overnatning på politigården i Odense.

Lørdag formiddag er manden blevet afhørt, og ifølge vagchef ved Fyns Politi Torben Jakobsen, bliver den 24-årige mand formentlig løsladt i løbet af dagen.

Fyns Politi oplyser, at ingen personer kom alvorligt til skade ved overfaldet.

