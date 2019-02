Bøde til pizzeria i Odense - opbevarede dej i fælles trappeopgang

Pizza Tomato i Odense lod sin pizzadej hæve i en fælles trappeopgang, sidste gang Fødevarestyrelsen var på kontrolbesøg i januar.

Det koster pizzeriaet en bøde på 10.000 kroner og endnu en sur smiley.

Fødevarestyrelsen kunne under besøget også konstatere, at der under pizzadejen i trappeopgangen stod en pose med fliseklæber. Samtidig fandt man i et lagerlokale fødevarer, der blev opbevaret sammen med "koste, rengøringsmidler og sofa med barn".

- Det har altid stået der, lød bemærkningen fra Pizza Tomato ifølge kontrolrapporten.

Gamle madrester

Derfor fandt kontrollanterne fra Fødevarestyrelsen, at det generelt måtte indskærpes over for Pizza Tomato, at alle fødevarer skal beskyttes mod kontaminering, der kan gøre dem sundhedsfarlige og uegnede til at spise.

Ved de seneste fire kontrolbesøg har Pizza Tomato fået minimum tre anmærkninger. Foto: Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen konstaterede også, at pizzeriaets dejmaskine var belagt med indtørrede, gamle fødevarerester, og at mikroovnen indvendigt var sprøjtet til med gamle rester. Pizza Tomato mener ellers ifølge kontrolrapporten, at der bliver gjort rent dagligt.

Det er tredje gang på fire kontrolbesøg, at Pizza Tomato har fået minimum en anmærkning.

Derfor skal pizzeriaet på Kallerupvej betale for to yderligere kontrolbesøg.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra ejeren af Pizza Tomato, men uden held.