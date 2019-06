Tendens: Bøfhus får kødfri burger på menukortet

Siden torsdag har fynboerne kunnet sætte tænderne i den vegetariske burger på bøfhusets tre fynske restauranter. Bøffen er ikke lavet af kød, men består primært af ærter og er blandet med en række ingredienser som kokos- og rapsolie.

- Vi har en del gæster, som har spurgt efter det. Og så fordi vi selvfølgelig også kigger udad og kigger på, hvad resten af verden omkring os gør, siger Anders Nikolaisen, der er direktør for Jensens Bøfhus.

Vi oplever en stigende interesse for vegetarprodukter blandt danskerne. Pia Tobberup, kommunikationschef, McDonald’s.

Kigger man på resten af Fyn, taler Jensens Bøfhus ind i en tendens. Salget af plantebaserede alternativer til kød og mælk er steget med 102 procent de sidste to år i Coops butikker på Fyn.

Hos Salling Group, der blandt andet ejer Føtex, Bilka og Netto, oplever de også en stigende interesse for de vegetariske produkter i deres butikker på Fyn. Den vegetariske bølge vil Jensens Bøfhus gerne med på.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil følge med den udvikling, der sker i samfundet omkring os. Men det her er også en af de ting, der bliver talt rigtig meget om, skrevet meget om og som rigtig mange af vores konkollegaer (sammentrækning af konkurrent og kollega, red.) derude har gjort noget ud af, siger Anders Nikolaisen.

Veggieburgere er succes hos burgerkæde

Fastfoodkæden McDonald's lancerede deres første vegetariske burger for halvandet år siden og fik for to uger siden tilføjet deres tredje vegetarburger til menukortet. Hos McDonald’s mærkede de efterspørgslen på et alternativ til kød.

- Vi oplever en stigende interesse for vegetarprodukter blandt danskerne. Med 192.000 daglige gæster skal vi have relevante burgere på menuen for alle også vegetarer og det stigende antal flexitarer – der gerne vil kunne vælge et godt, kødfrit alternativ indimellem, siger Pia Tobberup, der er kommunikationschef hos McDonald’s.

Læs også Overblik: Disse madvarer skal du holde dig fra, hvis du vil hjælpe klimaet

På landsplan bliver der i gennemsnit spist 40.000 vegetariske burgere om måneden hos McDonalds.

Ud af McDonald’s 88 restauranter i Danmark er restauranten i Nyborg den niende bedst sælgende restaurant af de vegetariske burgere kun overgået af restauranter i Københavnsområdet.

Vi prøver det af nu, og så lader vi vores gæster hjælpe os frem til, om der skal mere på. Hvis det her bliver populært, så vil vi da gerne prøve noget mere. Anders Nikolaisen, direktør, Jensens Bøfhus

- Det går godt med salget af vegetarburgere både på landsplan og på Fyn. I den seneste opgjorte måned solgte vi flere end 42.000 vegetarburgere på landsplan, og her er de fynske restauranter godt med, siger Pia Tobberup.

Kødfrie produkter er ikke dominerende

De vegetariske produkter dominerer endnu ikke markedet, for de plantebaserede kødprodukter udgør kun en til to procent af det samlede kødsalg i Danmark. Hos Jensens Bøfhus mærker de heller ikke, at tendensen resulterer i færre kunder og mindre omsætning.

- Der er heldigvis stadig en stor efterspørgsel efter kød, og vores gæster vil rigtig gerne have kød på tallerkenen, så derfor lider vi ikke nogen nød, siger Anders Nikolaisen.

Læs også Salget af plantefars stiger: Mejeri må mande op

Om veggieburgeren får selskab af flere plantebaserede retter på menukortet hos Jensens Bøfhus, må tiden vise.

- Vi prøver det af nu, og så lader vi vores gæster hjælpe os frem til, om der skal mere på. Hvis det her bliver populært, så vil vi da gerne prøve noget mere, siger direktøren for Jensens Bøfhus.