Bøn fra børn af vejarbejdere: Pas på min far

En ny kampagne fortalt i børnehøjde skal gøre bilister opmærksomme på de mennesker, der arbejder på eller ved vejen.

Den Ny Lillebæltsbro er under reparation, Odense er gravet op, mens letbanearbejdet står på, og i Rolfsted arbejder asfaltarbejderne en våd onsdag morgen på Rolfvej.

Mens suser bilisterne forbi. Ifølge de senest offentliggjorte tal fra Vejdirektoratet skete der i 2016 240 ulykker på strækninger med vejarbejde. 54 gange kom vejarbejderne til skade.

Derfor lanceres nu en kampagne under titlen "Pas på min far", hvor vejskilte med børnetegninger skal sikre, at bilister overholder færdselsreglerne og ser børnenes fædre, mens de udbedrer de danske veje.

Dobbelt bødestraf

Midt i myldretiden onsdag morgen er Fyns Politis politikommissær Preben Ingemansen taget til Rolfsted for at holde øje med trafikanter, der kører forbi vejarbejdet.

- Ligesom andre steder i trafikken er det også sådan ved vejdarbejder, at man har travlt og skal nå en hel masse, og så har man ikke tid til at holde i kø eller overholde hastighedsbegrænsningerne. Så går det ud over de arbejdere, der går her, og det er ikke rimeligt, siger Preben Ingemansen.

Kører bilister for stærkt forbi et vejarbejde, er bøden dobbelt så høj som normalt, og allerede ved 40 procents overskridelse af fartbegrænsningen får bilisten en betinget frakendelse af kørekortet.

Alligevel er asfaltarbejder og sjakformand i Munck, Jan Lausdahl, glad for den børnetegning, bilisterne møder, inden de møder hans hold af vejarbejdere.

Mens politikommissær Preben Ingemansen så på, kørte bilisterne eksemplarisk forbi vejdarbejdet i Rolfsted. Foto: Ole Holbech

- Bilisterne kører hurtigt, og de kører tæt. Det generer os en del. Vi er nødt til at have fuld opmærksomhed på bilerne hele tiden for ikke at komme i problemer.

- Vi kan bruge alt, der bliver sat i gang for at sikre os, siger Jan Lausdahl.

"Pas på min far" er en relancering af en lignende kampagne fra 2000.