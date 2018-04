Børn anmelder Michelinomtalt restaurant på festival

Syv elever fra 6.b på Rosengårdskolen skød onsdag aften gang i festivalen Live Art for Børn ved at anmelde maden på restaurant Pasfall i Odense.

Der er skudt gang i en performancefestival i Brandts. Det er festivalen Live Art for Børn, der indtager Odense.

Temaet er mad i kunsten, og fem internationale kunstnere og grupper er inviteret til at give hver deres bud på sjove og tankevækkende projekter, alle kan være med til.

Festivalen blev onsdag aften indledt ved, at syv børn fra 6. b på Rosengårdskolen var madanmeldere.

- Eleverne har været på et to dages kursus med Smag for livet på Kold College, hvor de har lært omkring smage og mad, og hvordan man gebærder sig på en restaurant. Og så er de startet med at anmelde deres egne madpakker, fortæller Malene Lange, der er børnenes lærer.

Ankom i hvid limousine

De 12-årige madanmeldere ankom til den Michelinomtalte restaurant Pasfall i Odense i en stor hvid limousine. Begivenheden er en del af værket EAT THE STREET, hvor eleverne skal besøge fire restauranter for at kåre den bedste.

På Pasfall tager kok Thomas Pasfall det som en udfordring at få besøg af børnene.

- Det er dejligt at have nogle, som måske er lidt mere opmærksomme på detaljen. Vi tager det som en god udfordring, også i forhold til at deres smagsløg ikke er helt udviklet endnu, siger han.

En af anmelderne, 12-årige Kaisa Kirk Andersen, har taget notesbogen med på restaurant.

- Jeg plejer mest at gå på pizzarestauranter. Her er det rigtig fint anrettet, og de her smager bare rigtig godt, siger Kaisa Kirk Andersen.

Udfordre hierarkiet mellem børn og voksne

Henrik Vestergaard, der en af arrangørerne bag Live Art for Børn, vil med festivalen gerne give børnene en god oplevelse og samtidig bryde op med de voksnes tanker om børnene.

- Festivalen er med til at lege med det her hierarki mellem børn og voksne og vise, at børn kan meget mere, end vi normalt tiltror dem, siger Henrik Vestergaard fra Live Art for Børn.

Oplevelsen, med at være madanmeldere, er der masser af læring i for børnene, mener børnenes lærer, Malene Lange.

- Der er masser af dannelse i at komme ud og blive betragtet som voksne mennesker med alt det, som det indebærer. Det bliver en udfordring for mig at få min undervisning til at leve op til det her, når jeg får eleverne tilbage på mandag, siger Malene Lange.

100 mennesker blander en salat sammen

Festivalen Live Art for Børn har meget forskelligt på programmet. Ved den officielle åbning den 19. april klokken 18 blander 100 mennesker en enorm salat sammen på Amfiscenen foran Brandts.

Børn kan også forsøge sig som medarbejdere på en kopi af McDonald´s, hvor de blandt andet tager imod bestillinger og ringer til andre børn, der henter maden.

Modige børn kan endda prøve at made voksne. Maddingen består af gratis kage fra byens bedste bager.

