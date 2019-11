Verdens bedste robotby: Børn bliver bedre til kodning sammen med Facebook

Det kan ikke komme bag på mange, at Odense er en robotby. Men det er ikke nok for Odense Byråd. Odense skal være bedre - nej, bedst. Verdens bedste robotby - også for børn.

Den idé er Facebook tilsyneladende stor tilhænger af, for de har allerede indgået et partnerskab, hvor der følger 500.000 kroner med til strategien.

I sidste uge vedtog Odense Byråd strategien "Verdens bedste robotby i børnehøjde". I strategien indgår 50 millioner kroner over ti år til dannelse og uddannelse af børn og unge i Odense.

De 50 millioner kroner har byrådet en ambition om at kunne fordoble igennem partnerskaber, og Facebook er det første partnerskab af slagsen.

- Jeg er stolt af, at Facebook så kort tid efter etableringen i Odense melder sig på banen som en markant samarbejdspartner. Styrken i den nye strategi er, at vi har indset, at dannelse og uddannelse af vores børn til fremtiden ikke alene er et dagtilbudsprojekt eller et skoleprojekt, men et byprojekt. Jeg håber, at flere af vores virksomheder vil følge efter, så vi kan nå målet om at fordoble de 50 millioner kroner, som byrådet har sat af, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R).

Pengene allerede til gavn

Flere og flere steder er der fokus på robotter og kodning i skolerne, men det forudsætter, at lærerne har de rette kompetencer. Derfor vil nogle af pengene gå til at give lærerne de rette kompetencer, så de kan fortsætte med at undervise i eksempelvis kodning i hverdagen.

Læs også Prisvinder: Fynsk IT-virksomhed har knækket koden til mere arbejdskraft

En af de klasser, der som de første får gavn af det nye partnerskab, er 6.A på Seden Skole, hvor lærerne skal på kursus. I denne uge har klassen arbejdet med kodning, og efter kurset kan lærerne arbejde videre med det.

Både Linnea Lang og Peter Seiding Damgaard fra klassen er begejstrede for faget.

- Det er fedt at spille noget, man selv har lavet, siger Peter Seiding Damgaard.

- Når man sidder og spiller et spil, så kan man godt træt af tingene, hvis det ikke er, som man ønsker det. Nu kan man bare lave det helt selv, og bruge sin egen fantasi, siger Linnea Lang.

De er begge to glade for faget, og synes det falder dem nemt at kode spil.

- Hvad vi kan nu, det kan børnene her jo om ti år i forhold til teknologien. De er den næste generation, der skal føre teknologien videre og bygge ovenpå det fundament, der allerede ligger teknologisk set, siger Carsten Sørensen, der er site-manager hos Facebook.

Læs også Facebook lover: Datacenter bliver 100 procent CO2-neutralt

Både Linnea Lang og Peter Seiding Damgaard svarer ja, når de bliver spurgt, om de vil bruge mere kodning i fremtiden. Det peger også ind i en af hensigterne bag strategien og Facebooks tanke bag partnerskabet.

- Vi ønsker også at tage et ansvar som virksomhed, for vi har også brug for noget arbejdskraft. Vi vil gerne hjælpe med, at de fremtidige generationer har de muligheder indenfor branchen. Ikke bare for vores skyld, men også andre virksomheder, siger Carsten Sørensen.

Flere penge at hente til lokalsamfundet

Partnerskabet med Facebook vil også komme nogle af de mindre børn til gode. I ti børnehuse deltager medarbejderne i et forløb, der vil give dem basal forståelse for programmering gennem leg med robotter og andre teknologier, der er målrettet mindre børn.

- I børnehaverne bruger vi det til at give børnene en ny og kreativ måde at tænke på og til at løse problemer på, som de også får brug for som voksne, siger Susanne Crawley.

Odense Byråd håber på, at flere vil gøre som Facebook og indgå i et partnerskab.

- Det her sender et signal om, at Facebook hører hjemme i vores by. De vil gerne give noget tilbage til byen, siger Susanne Crawley.

Og det er ikke engang langt fra Facebooks egne tanker, forklarer Carsten Sørensen.

- Vi har et program, hvor vi globalt set går ud i de miljøer, hvor vi har lagt vores datacentre, og siger, at vi vil gerne være en del af det lokalsamfund. Derfor har vi også valgt, da vi bosatte os i Odense, at vi bliver nødt til at integrere os i Odense og bidrage til samfundet, siger Carsten Sørensen.

Helt konkret betyder det, at Facebook har flere legater som uddannelser og non-profit organisationer i Odense Kommune kan søge. Du kan følge vejledningen på deres side. Der er deadline den 3. december.