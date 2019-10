Efterårsuhygge og højt humør: Børn og gamle har glæde af fælles aktiviteter

Et fælles og ret snasket projekt var i dag samlingspunktet, da børnehavebørn og plejehjemsgamle torsdag mødtes på Dalsbo Plejecenter i Rynkeby. Sammen skulle de forvandle græskar til uhyggelige ansigter og undervejs skabe relationer på tværs af generationer.

- Meningen med det her er jo, at børnene og de ældre får mulighed for at skabe en god relation sammen. Det at møde et andet menneske og få øjenkontakt og røre ved et andet menneske gør, at man føler sig betydningsfuld, siger Tove Tavnholdt, der er leder af Rynkeby Private Børnehus.

Derfor var det besluttet, at børnene og de gamle sammen skulle hygge sig med udskæring af uhyggelige græskar.

- Det her er en fælles oplevelse. Det skal være noget, som begge parter får noget ud af, siger Tove Tavnholdt.

Giver liv

En af plejehjemsbeboerne på Dalsbo Plejecenter, der var med til at skære græskar, er Helge Nielsen. Han synes, det er fint at få besøg af børnene.

- De holder da lidt liv i os, siger han.

Børnene og plejehjemsbeboerne har flere gange lavet aktiviteter sammen, og ifølge Tove Tavnholdt er det tydeligt, at samarbejdet er givtigt for alle.

- Meningsfulde aktiviteter er betydningsfulde for alle mennesker, uanset om man er ung eller gammel. Det at vide, at man som gammel stadigvæk kan noget, og at man som barn finder ud af, at man også kan noget i forhold til gamle mennesker, siger hun.

