Børn og unge gav bud på fremtidens velfærd

Fredag var mere end 150 børn og unge fra Odenses folkeskoler, ungdomsuddannelser og friskoler samlet i gymnstiksalen på Holluf Pile Skole i Odense for at diskutere velfærd.

- Det er fantastisk. Det er en god mulighed for en masse børn og unge at komme tætte på politikerne og føle, at de også er helt nede på jorden og gerne vil høre på os, siger Amalie Jegind Møllerhøj, der er næstformand i Odense Fælleselevråd.

Årsagen til, at de mange unge var samlet, er, at der i løbet af de kommende ti år kommer både flere børn og flere ældre i Odense, hvilket skaber økonomiske udfordringer for kommunen.

Kun for de unge

I 2030 bliver der brug for 1100 flere ansatte i byens daginstitutioner og ældrepleje. Derfor har alle borgere over 18 år modtaget en invitation til velfærdsmøder, som har været afholdt i løbet af august og september på borgmester Peter Rahbæk Juels (S) foranledning.

Fredag var turen så kommet til dem under 18 år.

- Vi bliver hørt allesammen. Der er ikke nogen, der bliver kørt over af de voksne. Der er totalt fokus på os. Hele dagen er bygget op omkring os, siger Amalie Jegind Møllerhøj.

Nogle af ønskerne, der kom frem, var, at folkeskolerne skal have gode faciliteter, og så skal byen holdes fri for skrald, stoffer og forbrydere.

Borgmester: - Giver et særligt indblik

Selvom de mange børn og unge kunne have deltaget i de fire andre borgermøder, mener borgmester Peter Rahbæk Juel, at det har en særlig værdi, man laver et velfærdsmøde kun for unge.

- Det giver et særligt indblik fra børnehøjde på, hvad det er for nogle drømme, de har for byen. Hvad er det for nogle udfordringer, de ser? Og hvad er det for nogle ting, de godt kunne tænke sig fra deres by, siger han.

Der har de seneste dage været afholdt elevrådscamp på Holluf Pile Skole, og det er i forlængelsen af den, velfærdsmødet er blevet afholdt.

- Jeg tror, mange elever kan føle sig begrænsede af, at de ikke er gamle nok eller ikke er myndige, så "min mening kan være ligemeget". Derfor tror jeg, det er megavigtigt, at de ved, der er nogen, der lytter, siger Ida Nørgaard Hansen, der er gymnasieelev og tidligere formand for Odense Fælleselevråd.

De forslag og idéer de unge fredag præsenterede bliver nu taget med i det samlede materiale fra velfærdsmøderne, som bliver gjort tilgængeligt for byrådet.